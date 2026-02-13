51 kişi ölmüştü! Furkan Apartmanı davasında karar

Kahramanmaraş'ın Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Furkan Apartmanı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Apartmanın enkazı altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi.

Binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Y. ile binada sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Ö., Eyüp Ö. ve Nejdet A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında, savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Apartmanın müteahhidi olan tutuksuz sanık Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında da yakalama kararı verildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl nisan ayında görülen 5'inci duruşmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Duruşma sonunda Yılmaz Şahin Y. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, Eyüp Ö., Faik Ö. ve Nejdet A.’nın beraatlerine karar verildi. Firari 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 sanık yönünden kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında 'kolon kesilmesi' iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Tutuksuz 3 sanık ile firari 2 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

GÜVENCE BEDELİ İLE YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Furkan Apartmanı davasının 17 Aralık 2025'teki duruşmasına tutuksuz sanıklar Nejdet A., Faik Ö., Eyüp Ö. ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Duruşmada, müteahhit kardeşlerin avukatları, güvence bedeliyle müvekkillerinin haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Savcı ise bu talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S.'nin teslim olduktan sonra 10'ar milyon TL güvence bedeli karşılığında ve yurt dışı çıkış yasağı ile haftada bir gün imza atma ve tüm duruşmalara katılma şartıyla beyanları alındıktan sonra yakalama kararlarının kaldırılmasına karar verdi.