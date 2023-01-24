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51/2-C Trafik Cezası Maddesi

51/2-C trafik cezası kanunda radar cezası olarak bilinmektedir. Hız sınırını aşmakta olan sürücülerin radara yakalanması ile birlikte hız limitini aşma yüzdesine göre cezai ile işlem uygulanmaktadır. Bu maddede yer almakta olan oran ise yüzde elli olarak bilinmektedir. Hız limitini yüzde elli oranında aşan sürücülere bu ceza maddesi uygulanmaktadır. Bu maddeye göre hız sınırı yüzde elli aşılırsa 4064 TL para cezası uygulanmaktadır. Aynı zamanda sürücüye verilecek ceza puanının ise 15 olduğu bilinmektedir.

Sürücülerin hızlarına bulundukları bölgede dikkat etmesi ve hayatlarını tehlikeye atmaması gerekmektedir. Aksi takdirde cezanın yanı sıra bir kaza oluşumuna sebebiyet verilebilmektedir.

51/2-C Trafik Cezası Tutarı

Bu maddeye göre ceza almakta olan sürücüler 4064 TL idari para cezası ödemektedir. Aynı zamanda bu bireylere trafik ceza puanı olarak da 15 puan verilmektedir. Cezanın tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde ceza ödenir ise %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Bundan dolayı sürücüler tarafından sürecin dikkatli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Radar cezası internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi, PTT ve E devlet üzerinden incelenebilmektedir. Bununla birlikte geriye dönük olarak bakıldığında sürücü bir sene içerisinde toplam 5 kere ihlal etmiş ise sürücü belgesine 1 yıllığına el konulmaktadır. Böyle bir durumun yaşanmaması için sürücüler uyarılmakta ve dikkatli araç kullanmaları söylenmektedir. 2023 yılı için belirlenmiş olan 51/2-C trafik cezası tutarı için itiraz işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.

51/2-C Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezaları arasında yer almakta olan 51/2-C’ye göre ceza alan sürücüler eğer cezasını kabul etmez ise itiraz edebilmektedir. Ancak bu itiraz durumunun belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde geçersiz bir durum söz konusu haline gelmektedir. Öncelikle ceza tebliğ edildikten sonra ilk 15 gün içerisinde itiraz edilmesi gereklidir. İtirazın gerçekleştirileceği kurum ise Sulh Ceza Mahkemesi olarak bilinmektedir. Tebligat ile birlikte sürücüye ulaştırılmakta olan tutanakta belirtilen yere başvurulması gerekmektedir. Dilekçede sürücüden istenmekte olan belgelerin ise eksiksiz bir şekilde getirilmesi önerilmektedir. Aksi takdirde işlemler gerçekleştirilememektedir.

Sürücüden 51/2-C cezasına itiraz etmek içini istenmekte olan belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

Trafik karar tutanağının fotokopisi

Kişinin kendisine ait olan kimliğinin fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

Tüm bu belgelerin detayları olarak sorgulanması ve zaman bitmeden belirlenen kuruma başvurulması gerekmektedir. Böylelikle süreç başlatılmakta ve verilen ceza ile ilgili detaylı incelemeler gerçekleştirilmektedir. Bu sayede sürücüye verilen cezanın uygun olup olmadığı belirlenerek ya ceza yeniden verilmekte ya da iptal edilmektedir. Genel olarak bakıldığında oldukça dikkatli hareket edilmesi gerekmekte olan bir süre. Olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle de sürücülerin daha sakin ve belirli adımlar ile ilerlemesi gerekmektedir.