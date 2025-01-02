Trafik kurallarına uymayan sürücü, yolcu veya yayalara yaptırım olarak trafik cezası uygulanır. Trafik cezalarının uygulanmasındaki temel amaç; trafik güvenliğini sağlamak, düzeni korumak ve kurallara uymayı teşvik etmektir. Her durum için farklı ceza türleri hazırlanır. 54/1-b kodlu ceza akış hâlindeki trafikte ilerlerken araçların birbirlerini geçmeleriyle ilgilidir. 2025 yılına girilmesiyle birlikte 54/1-b trafik cezası tutarı güncellenmiştir. Peki, 54/1-b trafik cezası nedir? 54/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025? İşte detaylar…