54/1-b trafik cezası nedir? 54/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?
Yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen trafik kuralları sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda ise çeşitli trafik cezaları ile karşılaşılmaktadır. Her bir kural ihlali için farklı trafik cezası vardır. Trafik cezası tutarları, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenir. 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı ile 54/1-b trafik cezası tutarı belli oldu. Peki, 54/1-b trafik cezası nedir? 54/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025? İşte detaylar…
Trafik kurallarına uymayan sürücü, yolcu veya yayalara yaptırım olarak trafik cezası uygulanır. Trafik cezalarının uygulanmasındaki temel amaç; trafik güvenliğini sağlamak, düzeni korumak ve kurallara uymayı teşvik etmektir. Her durum için farklı ceza türleri hazırlanır. 54/1-b kodlu ceza akış hâlindeki trafikte ilerlerken araçların birbirlerini geçmeleriyle ilgilidir. 2025 yılına girilmesiyle birlikte 54/1-b trafik cezası tutarı güncellenmiştir. Peki, 54/1-b trafik cezası nedir? 54/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025? İşte detaylar…
54/1- B TRAFİK CEZASI NEDİR?
54/1-b trafik cezası Karayolları Trafik Kanununda bulunan 54. maddedeki açıklamada yer alan hatalı sollama cezasıdır.
Sürücülerin araç sollama yapmaması gereken yerlerde sollama yapması trafik kanunlarına göre suçtur. Bu sebeple sürücülere para cezası uygulanır.
54/1-B CEZA PUANI KAÇTIR?
Karayolları Trafik Kanunu’nun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.
Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ceza rehberinde, KTK 54/1-b ihlali için 20 ceza puanı belirtilmiştir.
2025 YILINDA 54/1-B TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?
Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları güncellenmiştir.
2025 yılında 54/1-b trafik cezasının tutarı 2.168 TL olarak belirlenmiştir.
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır.
2025 yılı için 2.168 TL olarak belirlenen geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçme cezası, erken ödendiği takdirde %25 İndirimli olarak 1.626 TL ödenebilecektir.
54/1- B TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Trafik cezasına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir.
Sulh Ceza Mahkemesine başvuru için gerekli evraklar;
Trafik cezasına itiraz dilekçesi,
Trafik cezası kesilen araca ait ruhsat fotokopisi,
Trafik cezası kesilen kişiye ait ehliyet fotokopisi,
Trafik cezası kesilen kişiye ait kimlik fotokopisi,
Trafik cezasının karar tutanağının/tebligatının fotokopisi,
Trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait dekont,
Haklılığı kanıtlayan somut deliller.