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Haberler Gündem Trafik 57 Nerenin Plakası? 57 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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57 nerenin plakası? 57 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Her bir motorlu taşıtın trafikte denetlenmesini sağlayan ve o araca hukuki sorumluluklar yükleyen araç plakaları, üzerlerinde yer alan çeşitli harf ve rakamlardan meydana gelen levhalardır. Her aracın kendisine özgü ve tek olması sebebiyle, taşıtların kimlik kartları olarak kabul edilen araç plakaları, birer tescil belgeleridirler. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 57 plaka numarası hangi ilin? 57 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

57 Nerenin Plakası? 57 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’de de günümüzdeki şekliyle 1962’den bu yana kullanılmakta olan plakalar, araçların değişmez parçalarıdır. Peki, 57 hangi şehrin plakası? Sinop ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

57 Plaka Numarası Hangi İlin?

57 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Sinop olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında Kastamonu’ya bağlı bir bölge olan Sinop, 1924 yılında vilayet statüsünü elde etmiştir. Sinop’un plaka kodunu alması ise 1962 yılında mümkün olmuştur. 1962 yılında alınan bir kararla, Türkiye’deki tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmiş ve Sinop da 57 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi şehirlerinden olan Sinop’un yüzölçümü 5.805 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 220 bin 779 olarak saptanmıştır. Sinop’ta trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 verilerine göre 65 bin 716 olarak belirlenmiştir. Sayısı 60 bini aşan bu araçlar arasında özel amaca tahsis edilmiş araçlar, iş makineleri, hususi otomobiller ve ağır tonajlı kamyonlar gibi tüm 57 plaka koduna sahip araçlar yer almaktadır.

Sinop İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sinop’taki araç plakalarında da ilçelerin kendilerine has kodları yer almaktadır. Araç plakalarında yer alan il kodlarından sonra gelen harf ve harf kombinasyonları, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu bizlere göstermektedir.

Sinop merkez ilçeleri, Ayancık ilçesi, Gerze ilçesi, Türkeli ilçesi ve Boyabat ilçesinin plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Sinop ilçelerinin plaka kodları:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 57 AC 001 - 57 AS 999
  • 57 AT 441 - 57 AU 999
  • 57 D 0001 - 57 D 2000
  • 57 J 0001 - 57 J 2000
  • 57 M 0001 - 57 M 2000
  • 57 T 0001 - 57 T 2000
  • 57 D 0001 - 57 D 1999
  • 57 KA 001 - 57 KA 999

Ayancık İlçesi Plaka Kodları:

  • 57 D 2001 - 57 D 3000
  • 57 EA 001 - 57 ED 999
  • 57 J 2001 - 57 J 3000
  • 57 M 2100 - 57 M 3000
  • 57 T 2001 - 57 T 3000

Gerze İlçesi Plaka Kodları:

  • 57 AT 001 - 57 AT 440
  • 57 D 4001 - 57 D 5000
  • 57 FA 001 - 57 FA 999
  • 57 J 4001 - 57 J 5000
  • 57 M 4001 - 57 M 5000
  • 57 T 4001 - 57 T 5000
  • 57 FA 001 - 57 FD 999
  • 57 FE 001 - 57 FZ 999

Türkeli İlçesi Plaka Kodları

  • 57 HA 001 - 57 HZ 999
  • 57 M 5001 - 57 M 6000
  • 57 T 5001 - 57 T 6000
  • 57 D 5000 - 57 D 6000
  • 57 J 5000 - 57 J 6000

Boyabat İlçesi Plaka Kodları:

  • 57 AY 001 - 57 AZ 999
  • 57 D 3001 - 57 D 4000
  • 57 DA 001 - 57 DL 999
  • 57 J 3001 - 57 J 4000
  • 57 M 3001 - 57 M 4000
  • 57 T 3001 - 57 T 4000
  • 57 DR 001 - 57 DR 999
  • 57 DS 001 - 57 DS 999
  • 57 S 3000 - 57 S 3999
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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