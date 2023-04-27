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Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’de de günümüzdeki şekliyle 1962’den bu yana kullanılmakta olan plakalar, araçların değişmez parçalarıdır. Peki, 57 hangi şehrin plakası? Sinop ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

57 Plaka Numarası Hangi İlin?

57 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Sinop olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında Kastamonu’ya bağlı bir bölge olan Sinop, 1924 yılında vilayet statüsünü elde etmiştir. Sinop’un plaka kodunu alması ise 1962 yılında mümkün olmuştur. 1962 yılında alınan bir kararla, Türkiye’deki tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmiş ve Sinop da 57 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi şehirlerinden olan Sinop’un yüzölçümü 5.805 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 220 bin 779 olarak saptanmıştır. Sinop’ta trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 verilerine göre 65 bin 716 olarak belirlenmiştir. Sayısı 60 bini aşan bu araçlar arasında özel amaca tahsis edilmiş araçlar, iş makineleri, hususi otomobiller ve ağır tonajlı kamyonlar gibi tüm 57 plaka koduna sahip araçlar yer almaktadır.

Sinop İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sinop’taki araç plakalarında da ilçelerin kendilerine has kodları yer almaktadır. Araç plakalarında yer alan il kodlarından sonra gelen harf ve harf kombinasyonları, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu bizlere göstermektedir.

Sinop merkez ilçeleri, Ayancık ilçesi, Gerze ilçesi, Türkeli ilçesi ve Boyabat ilçesinin plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Sinop ilçelerinin plaka kodları:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

57 AC 001 - 57 AS 999

57 AT 441 - 57 AU 999

57 D 0001 - 57 D 2000

57 J 0001 - 57 J 2000

57 M 0001 - 57 M 2000

57 T 0001 - 57 T 2000

57 D 0001 - 57 D 1999

57 KA 001 - 57 KA 999

Ayancık İlçesi Plaka Kodları:

57 D 2001 - 57 D 3000

57 EA 001 - 57 ED 999

57 J 2001 - 57 J 3000

57 M 2100 - 57 M 3000

57 T 2001 - 57 T 3000

Gerze İlçesi Plaka Kodları:

57 AT 001 - 57 AT 440

57 D 4001 - 57 D 5000

57 FA 001 - 57 FA 999

57 J 4001 - 57 J 5000

57 M 4001 - 57 M 5000

57 T 4001 - 57 T 5000

57 FA 001 - 57 FD 999

57 FE 001 - 57 FZ 999

Türkeli İlçesi Plaka Kodları

57 HA 001 - 57 HZ 999

57 M 5001 - 57 M 6000

57 T 5001 - 57 T 6000

57 D 5000 - 57 D 6000

57 J 5000 - 57 J 6000

Boyabat İlçesi Plaka Kodları:

57 AY 001 - 57 AZ 999

57 D 3001 - 57 D 4000

57 DA 001 - 57 DL 999

57 J 3001 - 57 J 4000

57 M 3001 - 57 M 4000

57 T 3001 - 57 T 4000

57 DR 001 - 57 DR 999

57 DS 001 - 57 DS 999

57 S 3000 - 57 S 3999