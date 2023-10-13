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        Haberler Spor Diğer Bisiklet 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabını Victor Langelotti kazandı - Diğer Haberleri

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabını Victor Langelotti kazandı

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) altıncı gününde Bodrum-Selçuk etabı yapıldı. Bodrum-Selçuk etabını Burgos BH takımından Victor Langelotti kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:57
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        Bodrum-Selçuk etabını Victor Langelotti kazandı
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin beşinci etabına 24 takımdan, 139 bisikletçi katıldı.

        Yarışın en uzun etabında bisikletçiler, 193,3 kilometre pedal çevirdi. Bodrum Kalesi'nden start alan yarışta sporcular, Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bafa Gölü, Söke-Kuşadası kavşağı ve Şirince'den geçerek Meryem Ana'ya ulaştı.

        Zorlu yarışın bitimine 8 kilometre kala tırmanışa geçen bisikletçiler, büyük bir mücadele verdi. Bitime 3 kilometre kala Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Emirates'ten Domen Novak rakiplerinden ayrılarak kaçış yaptı. Uzun süre ilk sırada giden Sloven bisikletçi, 1 kilometre kala İtalya'nın Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından Giulio Pellizzari tarafından yakalandı.

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        Bitime 200 metre kala atağa kalkan İspanya'nın Burgos BH takımından Monakolu bisikletçi Victor Langellotti ile genel klasman lideri Astana forması giyen Alexey Lutsenko, finişi ilk sırada geçebilmek için yarıştı.

        İkili arasındaki mücadelede Langellotti, 4.46.34'lük derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçti. Lutsenko ikinci, Pellizzari ise üçüncü oldu.

        SON 13 KİLOMETREDE KAZA

        Yarışın bitimine 13 kilometre kala kaza meydana geldi.

        Şirince'den iniş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri takımı UAE Emirates'ten Ryan Gibbons ile İtalya'nın Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından bir sporcu kaza yaptı. İtalyan temcilsininin sporcusu, bariyerleri geçerek araziye düştü.

        İki sporcuya yardım etmek için duran motosikletli ekibe Spor Toto'dan Doğukan Arıkan çarptı.

        Kaza sonrası Doğukan Arıkan kendi imkanlarıyla yarışa devam etti.

        MAYOLAR

        TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Yarınki Selçuk-İzmir etabında da Lutsenko, turkuaz mayoyu taşıyacak.

        İtalya'nın Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından Luca Colnaghi sprint liderinin taşıdığı yeşil mayoyu korudu.

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        Tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo da Lutsenko'da kaldı. Kazak bisikletçi, yarın turkuaz mayoyu giyeceği için kırmızı mayo, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine'da olacak.

        Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo, bir etabın ardından yeniden Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'ya geçti.

        SIRADAKİ DURAK İZMİR

        TUR 2023'ün yedinci gününde Selçuk-İzmir etabı gerçekleştirilecek.

        Yarışın 159,8 kilometrelik yedinci etabı, Efes Antik Kenti'nden başlayacak.

        Bisikletçiler, Selçuk ve Torbalı'dan geçerek Manisa'ya devam edecek. Sabuncubeli Tüneli'ni geride bırakacak sporcular, Bornova'yı geçerek Karşıyaka İskelesi'nde finiş yapacak.

        YOLLAR KAPANACAK

        Organizasyonun yedinci etabı için birçok yolda bir süre trafik geçişine izin verilmeyecek.

        Meryem Ana ve Pamucak kavşağından Selçuk ilçe merkezine trafik akımı verilmeyecek. İzmir-Aydın Devlet Karayolu Ödemiş-Tire kavşağında Torbalı ve Tire istikametine araç trafiğine kapatılacak.

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        Torbalı ilçesi istikameti gidiş yönünde Kemalpaşa kavşağında da trafik akışı yapılmayacak.

        İzmir-Ankara Devlet Karayolu Sütçüler kavşağı ile Halil Beyli kavşağı arası İzmir'den Turgutlu istikametine araç trafiğine kapatılacak.

        İzmir-Manisa Devlet Karayolu Sabuncubeli Tünelleri'nden İzmir istikameti Karaçam köy girişi, Karaçam caddesi, Kayadibi caddesi, 456. sokak, 31. sokak, 57. Topçu Tugayı önünden Evka-4 istikameti, Yüzbaşı İbrahim Hakkı caddesi, 462. sokak, 477. sokak ve bağlantılı cadde ve sokaklarında araç trafiği olmayacak.

        Bornova İstiklal caddesi ile Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren Taşkent Kavşağı (Otoyol inişi), Bayraklı Manas bulvarı, Smyrna Meydanı ve Altınyol caddesi istikametleri ile Anadolu ve Altınyol caddesi deniz tarafı (Konak istikametine gidiş tarafı) ile bağlantı kolları araç trafiğine kapatılacak.

        Karşıyaka Yalı Bulvarı girişi ile Yunuslar kavşağı arası ve bağlantılı sokaklar araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergahlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.

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