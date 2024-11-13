58 yaşında yeni sözleşmeye imza atıyor!

Gelecek yıl 58 yaşına girecek olan yaşayan efsane Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, 40'ıncı profesyonel sezonuna dönmeyi planlıyor.

Japonya'nın Kyodo haber ajansı, bu hafta "Kral Kazu" lakaplı efsanenin, gelecek sezon da dördüncü lig takımı Atletico Suzuka'da forma giymeyi planladığını bildirdi.

Japon forvet Miura, dünyanın en yaşlı aktif profesyonel futbolcusu olarak kabul ediliyor.

İlk maçına 1986'da Brezilyalı yıldız Pelé'nin ünlendirdiği takım olan Santos ile çıkan Miura, ayrıca İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz'de profesyonel olarak forma giydi.