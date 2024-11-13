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        Haberler Spor Futbol 58 yaşında yeni sözleşmeye imza atıyor! - Futbol Haberleri

        58 yaşında yeni sözleşmeye imza atıyor!

        Gelecek yıl 58 yaşına girecek olan Japon futbolcu Kazuyoshi Miura'nın gelecek sezon da dördüncü lig takımı Atletico Suzuka'da forma giyeceği aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:37
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        58 yaşında yeni sözleşmeye imza atıyor!
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        Gelecek yıl 58 yaşına girecek olan yaşayan efsane Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, 40'ıncı profesyonel sezonuna dönmeyi planlıyor.

        Japonya'nın Kyodo haber ajansı, bu hafta "Kral Kazu" lakaplı efsanenin, gelecek sezon da dördüncü lig takımı Atletico Suzuka'da forma giymeyi planladığını bildirdi.

        Japon forvet Miura, dünyanın en yaşlı aktif profesyonel futbolcusu olarak kabul ediliyor.

        57 yaşındaki sporcu, 89 maçta 55 gol atarak 1990'lı yıllarda Japonya Milli Takımı'nın yıldızı olmuştu.

        İlk maçına 1986'da Brezilyalı yıldız Pelé'nin ünlendirdiği takım olan Santos ile çıkan Miura, ayrıca İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz'de profesyonel olarak forma giydi.

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