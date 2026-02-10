Canlı
        5G odağında sevgililer günü kampanyası - Teknoloji Haberleri

        5G odağında sevgililer günü kampanyası

        Vodafone FLEX'te Sevgililer Günü'ne özel bir kampanya başlatıldığı duyuruldu. Kampanyada, 5G uyumlu akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda büyük indirim fırsatları sunuluyor. Kampanyada "biri size biri sevgilinize" konseptiyle ikili alımlarda indirimler sağlanyor.

        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:16
        Şirket, 5G teknoloji dönüşümüne müşterilerin doğru ürünlerle doğru zamanda dahil olmasını sağladığı ve toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX çatısı altında Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya başlattığını açıkladı. Tüm Türkiye’nin 5G’ye hazır olması hedefiyle tasarlanan kampanyada, seçili 5G uyumlu cihazlarda özel indirimler sunuluyor. Kampanyada, akıllı saatten kulaklığa farklı kategorilerde avantajlı teklifler müşterilerle buluşturulurken, seçili ürünler 12 aya varan taksit imkânıyla Vodafone mağazalarından ve Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübesiyle, yeni nesil teknolojilere geçişte sadece altyapıyı değil müşterilerimizin hazır olmasını da odağımıza alıyoruz. 5G’ye hazırlık sürecinde müşterilerimizin doğru cihaza erişimi önemli rol oynuyor. Bu anlayışla, Sevgililer Günü için Vodafone FLEX’te bir indirim kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, akıllı telefondan akıllı saate, birçok kategoride özel indirimler sunuyoruz. Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone’dan kolayca satın alabiliyorlar. Global deneyimimizden beslenen bu kampanyayla teknolojiyi daha yakın, daha kolay ve herkes için daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

        SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL İNDİRİM FIRSATLARI

        Vodafone FLEX’in Sevgililer Günü kampanyası kapsamında, 3-28 Şubat tarihleri arasında 5G uyumlu Samsung Galaxy S25 FE akıllı telefon 3.540 TL indirim fırsatı ve 3 taksit imkânı ile sunuluyor. Sevgililer Günü’ne özel “biri size biri sevgilinize” konseptiyle ikili alımlarda indirimler sağlanırken, HUAWEI GT6 46mm siyah veya yeşil model ile birlikte HUAWEI GT6 41mm mor saat alana toplamda %20 indirim sunuluyor. HUAWEI FreeBuds SE 3 alan müşterilere ikincisi %40 indirimle veriliyor. Sadece Vodafone FLEX’te satılan TECNO Buds 4 Air kulaklıklarda ve TECNO Watch 3 Active saatlerde ikincisi %50 indirimle sunuluyor. Ayrıca, yeni Apple Watch modelleri aylık 1.799 TL’den başlayan fiyat ve 12 taksit fırsatıyla sunulurken, Apple AirPods modelleri de aylık 989 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. JBL, HUAWEI markalarının en popüler seçili saat ve kulaklıklarında Şubat sonuna kadar %36’ya varan indirim fırsatları sağlanıyor. Vodafone mağazalarında çok satan seçili telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda avantajlı peşin ödeme seçenekleri de sunuluyor.

