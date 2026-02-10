5G odağında sevgililer günü kampanyası

Şirket, 5G teknoloji dönüşümüne müşterilerin doğru ürünlerle doğru zamanda dahil olmasını sağladığı ve toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX çatısı altında Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya başlattığını açıkladı. Tüm Türkiye’nin 5G’ye hazır olması hedefiyle tasarlanan kampanyada, seçili 5G uyumlu cihazlarda özel indirimler sunuluyor. Kampanyada, akıllı saatten kulaklığa farklı kategorilerde avantajlı teklifler müşterilerle buluşturulurken, seçili ürünler 12 aya varan taksit imkânıyla Vodafone mağazalarından ve Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübesiyle, yeni nesil teknolojilere geçişte sadece altyapıyı değil müşterilerimizin hazır olmasını da odağımıza alıyoruz. 5G’ye hazırlık sürecinde müşterilerimizin doğru cihaza erişimi önemli rol oynuyor. Bu anlayışla, Sevgililer Günü için Vodafone FLEX’te bir indirim kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, akıllı telefondan akıllı saate, birçok kategoride özel indirimler sunuyoruz. Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone’dan kolayca satın alabiliyorlar. Global deneyimimizden beslenen bu kampanyayla teknolojiyi daha yakın, daha kolay ve herkes için daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.