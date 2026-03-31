5G uyumlu iPhone modelleri: iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 serisi 5G destekli mi?
Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine geçiş yapılacak olması, iPhone kullanıcılarını cihazlarının bu altyapıyı destekleyip desteklemediğini araştırmaya yöneltti. Apple'ın iPhone telefon modellerinde hangi serinin 5G ile uyumlu olduğu belli oldu. Peki, iPhone 11 5G destekliyor mu, 5G'ye nasıl geçilir? İşte 5G destekli iPhone telefon modelleri...
5G UYUMLU IPHONE MODELLERİ NELER?
Apple, 5G teknolojisine erken geçiş yapan markalar arasında yer alıyor. Şirket, 2020’de tanıttığı iPhone 12 serisiyle birlikte tüm modellerinde 5G desteğini standart olarak sunmaya başladı. Kısacası bu tarihten sonra piyasaya çıkan tüm iPhone modelleri 5G uyumlu olarak üretiliyor.
İşte 5G destekli iPhone modelleri:
- iPhone Air, iPhone 16e ve iPhone 17e
- iPhone 17 Serisi: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone 16 Serisi: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 15 Serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 14 Serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 13 Serisi: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 12 Serisi: iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone SE: Sadece 3. nesil (2022) ve sonrası modeller
IPHONE 11 5G DESTEKLİYOR MU?
iPhone 11, XR, XS ve daha eski modeller, donanımsal yapıları nedeniyle 5G teknolojisini desteklemez. Bu nedenle söz konusu cihazlara herhangi bir iOS güncellemesi ya da yazılım desteğiyle sonradan 5G özelliği eklenmesi teknik olarak mümkün değildir.
IPHONE'LARDA 5G'YE NASIL GEÇİLİR?
Cihazınızın veya kullandığınız operatör ayarlarının 5G ağıyla uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, bunu telefonunuz üzerinden kısa sürede kontrol edebilirsiniz.
iPhone’unuzun 5G desteğini doğrulamak için şu adımları izleyin:
Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri menüsüne gidin. Açılan ekranda LTE veya 4G’nin yanında “5G” veya “NR (New Radio)” ibaresini görüyorsanız, cihazınız 1 Nisan itibarıyla aktif olacak yeni nesil 5G teknolojisi için hazır demektir.