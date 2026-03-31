Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 5G uyumlu iPhone modelleri neler? iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17 serisi 5G destekli mi? iPhone 11 5G destekliyor mu?

        5G uyumlu iPhone modelleri: iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 serisi 5G destekli mi?

        Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine geçiş yapılacak olması, iPhone kullanıcılarını cihazlarının bu altyapıyı destekleyip desteklemediğini araştırmaya yöneltti. Apple'ın iPhone telefon modellerinde hangi serinin 5G ile uyumlu olduğu belli oldu. Peki, iPhone 11 5G destekliyor mu, 5G'ye nasıl geçilir? İşte 5G destekli iPhone telefon modelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’de 1 Nisan tarihinden itibaren 5G teknolojisi kullanılmaya başlanacak. Bu yeni nesil teknoloji ile beraber iPhone sahipleri, cihazlarının yeni nesil ağla uyumlu olup olmadığını merak ediyor. Apple’ın hangi iPhone modellerinin 5G desteklediği netleşti. Bu kapsamda "iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 serileri 5G ile uyumlu mu, iPhone telefonlarında 5G'ye nasıl geçilir?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        2

        5G UYUMLU IPHONE MODELLERİ NELER?

        Apple, 5G teknolojisine erken geçiş yapan markalar arasında yer alıyor. Şirket, 2020’de tanıttığı iPhone 12 serisiyle birlikte tüm modellerinde 5G desteğini standart olarak sunmaya başladı. Kısacası bu tarihten sonra piyasaya çıkan tüm iPhone modelleri 5G uyumlu olarak üretiliyor.

        İşte 5G destekli iPhone modelleri:

        - iPhone Air, iPhone 16e ve iPhone 17e

        - iPhone 17 Serisi: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

        - iPhone 16 Serisi: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

        - iPhone 15 Serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

        - iPhone 14 Serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

        - iPhone 13 Serisi: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

        - iPhone 12 Serisi: iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

        - iPhone SE: Sadece 3. nesil (2022) ve sonrası modeller

        3

        IPHONE 11 5G DESTEKLİYOR MU?

        iPhone 11, XR, XS ve daha eski modeller, donanımsal yapıları nedeniyle 5G teknolojisini desteklemez. Bu nedenle söz konusu cihazlara herhangi bir iOS güncellemesi ya da yazılım desteğiyle sonradan 5G özelliği eklenmesi teknik olarak mümkün değildir.

        4

        IPHONE'LARDA 5G'YE NASIL GEÇİLİR?

        Cihazınızın veya kullandığınız operatör ayarlarının 5G ağıyla uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, bunu telefonunuz üzerinden kısa sürede kontrol edebilirsiniz.

        iPhone’unuzun 5G desteğini doğrulamak için şu adımları izleyin:

        Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri menüsüne gidin. Açılan ekranda LTE veya 4G’nin yanında “5G” veya “NR (New Radio)” ibaresini görüyorsanız, cihazınız 1 Nisan itibarıyla aktif olacak yeni nesil 5G teknolojisi için hazır demektir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
