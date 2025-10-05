Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 5G'ye yerli ve milli geçiş için 3 bin sahada hazırlık - Teknoloji Haberleri

        5G'ye yerli ve milli geçiş için 3 bin sahada hazırlık

        Türkiye'nin 2026'da yurt genelinde kullanıma sunmaya hazırlandığı 5G'ye azami derecede yerli ve milli teknolojilerle geçiş için ULAK Haberleşme AŞ tarafından 3 bini aşkın sahada hazırlık yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:00 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:00
        5G'ye geçiş için 3 bin sahada hazırlık
        ULAK Haberleşme AŞ'nin 5G için yürüttüğü yerli ve milli çalışmalar Türkiye'nin 4,5G'den 5G'ye geçiş sürecinde teknoloji geliştirme, saha uygulamaları ve ürünleştirmesi için devam ediyor.

        Ülke genelinde 3 bin 200'ü aşkın 4,5G baz istasyonu ile hizmet sunan ULAK, haberleşme altyapısının geleceğe uyumlu hale getirilmesi için çok yönlü bir dönüşüm süreci yürütüyor.

        ÜRÜNLERİN SAHA TESTLERİ AŞAMALI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

        Şirket, mevcut ticari sahalarında 4,5G modernizasyon çalışmalarını sürdürürken 5G teknolojisine geçişi mümkün kılacak ürünlerinin de saha testlerini aşamalı şekilde gerçekleştiriyor. Bu süreçte, kullanıcı veri hızını artıracak Massive MIMO teknolojisi gibi yeni nesil donanımların da saha testleri devam ediyor.

        Açık radyo erişim ağı (Open RAN) mimarisini destekleyen temel bant ünitesi ve radyo ünitesi gibi ürünlerle hem test süreçleri hem de ürünleşme faaliyetleri aktif olarak yürütülüyor.

        ULAK'ın geliştirdiği yeni nesil 4,5G ve 5G uyumlu baz istasyonu ürünleri sahalarda test ediliyor. Bu ürünlerle 3 binden fazla saha 5G'ye geçişe hazır hale getiriliyor. Bu dönüşüm, uzun vadede 6G gibi daha ileri nesil teknolojilere altyapı hazırlığı açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

        ULAK, yalnızca genel kapsama alanlarına yönelik değil, özel şebeke çözümleri (Mobile Private Network) alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin geliştirdiği 5G baz istasyonu ürünleriyle kapalı devre özel ağ kurulumları başarıyla devam ediyor. Bu çözümler, limanlar, fabrikalar, üniversiteler, madenler ve organize sanayi bölgeleri gibi alanlarda yüksek hız, düşük gecikme ve güvenli iletişim avantajı sağlıyor.

        ARAÇLAR ARASI İLETİŞİM BU YIL SONUNDA 5G İLE SAĞLANACAK

        Çalışmalar kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar İstanbul'un Hasdal bölgesinde, Türkiye'de ilk kez 5G üzerinden araçlar arası iletişim sağlayacak V2X destekli akıllı ulaşım sistemi altyapısının devreye alınma çalışması aktif olarak ilerliyor. Bu projede, ULAK bünyesinde geliştirilen 5G temel bant ünitesi, 5G uyumlu yol kenarı ünitesi ve araç üstü ünitesiyle hizmet verilecek.

        ULAK'ın yurt dışında iki ülkede aktif özel şebeke uygulamaları halen hizmet veriyor. 5G ürünlerinin ticarileşme süreciyle birlikte, şirketin Türk cumhuriyetleri ve Afrika başta olmak üzere yeni pazarlarda ihracat faaliyetlerini artırması hedefleniyor.

        6G GİBİ İLERİ TEKNOLOJİLERİN DE TEMELİ ATILIYOR

        ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        5G için yürütülen çalışmaların sonraki nesil teknolojiler için de büyük önem taşıdığını belirten Kömürcü, "Haberleşme altyapılarındaki yerli ve milli üretim kabiliyetimiz, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir rol oynuyor. 5G'ye geçişte teknik test süreçlerini, ticari sahalarda aktif olarak sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni ürünlerimizi de saha testlerine hazırlıyoruz. Bu süreç, yalnızca bugünün değil, 6G gibi ileri teknolojilerin de temelini oluşturacak. Özel ağ çözümleriyle ise sektörlerin ihtiyaçlarına özel, esnek ve güvenli haberleşme altyapıları sunmaya devam ediyoruz." dedi.

        ULAK Haberleşmenin, 2026'da ülke genelinde planlanan 5G'ye geçiş sürecine teknik, operasyonel ve ürünleşme yönleriyle katkı sağlamayı sürdüreceğini vurgulayan Kömürcü, şirketin yürüttüğü bu çalışmaların, Türkiye'nin haberleşme altyapısını geleceğin teknolojilerine hazır hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.

