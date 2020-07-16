5n 1k nedir, 5n 1k Yöntemi nedir, 5n 1knın açılımı nedir Gibi sorulara cevap vereceğiz.

5n 1k nedir?

5n 1k denildiği zaman aklımıza ilk olarak ne gelir bunu bilmiyoruz ama şimdi açıklayacağımız terimlerde bunu anlamaya çalışacağız. 5n 1k başlarda daha çok olarak habercilikte kullanılan bir yöntem olarak günümüze gelmektedir. Ayrıca eğitim alanlarında da kullanılmaktadır. Etkili olan bir anlatımda genel olarak 5n 1k sorularının yanıtı bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, eğer “aldım” tümcesinde 5n 1k sorularının hepsine yanıt bulmak zordur. Yine başka bir örnekte “marketten aldım” cümlesinde de zamanla nasıl deneyin alındığı ile bir bilgi olmamaktadır. Mesela” bu deterjanı marketten kredi kartı ile satın aldım” cümlesinde ise neden veya ne için sorularının yanıtı çok net değildir. Bu durumda niçin sorusuna yanıt olabilecek bilgiye yeni bir cümle ile ya da aynı cümleye eklemek gerekir.

5n 1k Yöntemi Nedir?

5n 1k yöntemi öğrencilerin bir olayı veya bir kavramının anahtar noktalarını, örnek verecek olursak, kim, nerede, ne, nasıl, niçin, ne zaman soruları ile ayrıntılı bir şekilde düşünüp ortaya koymasını olanak sağlar. Ortaya atılan kavram ya da olay yazılır cevaplanır, sorulur ve olayın etrafına yerleştirilir

5n1knın Açılımı Nedir?