Ferdi Durdu'nun haberine göre Emine ve İbrahim Katı çiftinin çocukları Yeter (19), Ümmü Gülsüm (26), Ilgın (30), Mehmet (22), Yunus (28) ve Ali (29) kas erimesi nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşıyor. Eski oturdukları evin ikinci katta olmasından dolayı sıkıntı yaşayan ailenin engelli çocuklarından Ilgın Katı'nın kendisine attığı mesaj üzerine ailenin Yakınca'da oturduğu evi ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, kendisinden istenen ev talebini yerine getirdi. Katı ailesi, Şehit Fevzi Mahallesi Şehit Dilaver Koca Caddesi'nde engelli çocuklarının rahat edebileceği şekilde yapılan yeni evlerine taşındı.



BAHÇELİ EVE TAŞINDILAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Katı ailesini yeni evlerinde ziyaret ederek, engelli çocuklarla sohbet etti. Ailenin isteklerini de dinleyen Çalık, gerekli yerlerle görüşerek, eksiklerin kısa sürede giderileceğini söyledi. Çalık, "Ailemizin evi Yakınca mahallesindeydi. Orada ikinci katta oturuyorlardı. 8 evlatları var ve 8 evladın 2 tanesi dışındakiler maalesef yatalak hasta. 14-15 yaşından sonra çocuklarımızda kas hastalığından ataksiden dolayı maalesef yatağa bağlı duruma gelmiş vaziyetteler. Biz ilk günden itibaren çok yakın takiplerini yaptık. Anne, baba ve çocuklarımızın bizden talebi rahat bahçeli bir evdi. Şimdi yeni evlerinde ziyaret ettik, evlatlarımızın hepsi buradalar. Bu eve taşınmaktan çok büyük memnuniyet duydular. Evin engelli dostu bir ev haline getirilmesini istedik" diye konuştu.

Çalık, engelli çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek istediklerini ifade ederek, "Hepsinin ortak bir talebi var, inşallah nasip olursa cumhurbaşkanımızın evlerinde ziyaret etsin istiyorlar. Hepsinin özel mesajı. Biz de Cumhurbaşkanımız Malatya 'ya geldiğinde bu 8 evladımızı evlerinde ziyaret etsin istiyoruz" dedi.

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