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        Haberler Televizyon 6 Ekim dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Masterchef reyting birincisi kim oldu?

        6 Ekim dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelirken diğer kanallarda da çeşitli diziler ve programlar yayınlandı. Bu noktada, 6 Ekim 2023 reyting sonucu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları ve Mastercheff All Star gecenin birincisi kim oldu? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 07:29 Güncelleme: 07.10.2023 - 07:29
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        6 Ekim 2023 reyting sonuçları... Dün ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. 6 Ekim 2023 Cuma akşamı Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile yayınlanırken Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Masterchef All Star gibi yapımlar da yeni bölümleri ile gecenin reyting birincisi olabilmek için yarıştı. Peki, dünün reyting sonuçları ne oldu, hangi yapım birinci oldu? İşte, reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

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        6 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        6 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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        GEÇEN HAFTANIN (29 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

        29 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

        Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

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        AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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