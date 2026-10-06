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        Haberler Bilgi Gündem 6 Ekim ne günü? İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü

        6 Ekim ne günü? İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü

        6 Ekim, İstanbul'un tarihi açısından büyük önem taşıyan günlerden biri olarak her yıl anılıyor. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim'de kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 6 Ekim 1923 tarihinde Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki Türk birliklerinin İstanbul'a girmesiyle kentteki işgal dönemi sona erdi. İstanbul, I. Dünya Savaşı'nın ardından 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmişti. Yaklaşık beş yıl süren işgal dönemi, Türk birliklerinin İstanbul'a girmesiyle birlikte sona erdi. 2026 yılında İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor. Peki 6 Ekim ne günü, İstanbul 6 Ekim 1923'te nasıl kurtuldu? İşte İstanbul'un Kurtuluşu'nun tarihçesi ve 6 Ekim'in anlamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 01:08 Güncelleme:
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        1

        6 Ekim tarihi, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olması nedeniyle Türkiye tarihindeki önemli tarihler arasında yer alıyor. İstanbul’un işgal altında kaldığı dönemde Milli Mücadele devam ederken, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın ardından İstanbul’un kurtuluşunun yolu açıldı. İtilaf Devletlerinin son birlikleri 2 Ekim 1923’te İstanbul’dan ayrılırken, 6 Ekim’de Türk ordusu kente girdi. Böylece İstanbul’daki işgal dönemi resmen sona ermiş oldu. Peki İstanbul’un Kurtuluşu hangi tarihte gerçekleşti ve 6 Ekim neden önemli? İşte 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nun tarihçesi ve 2026 yılında 103. yıl dönümüne ilişkin detaylar...

        2

        6 EKİM NE GÜNÜ?

        6 Ekim, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak anılıyor. 6 Ekim 1923’te Türk birliklerinin İstanbul’a girmesiyle şehirde yaklaşık beş yıl süren işgal dönemi sona erdi.

        İstanbul Valiliği tarafından aktarılan tarihi bilgilere göre İstanbul, I. Dünya Savaşı’nın ardından 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi. İşgal dönemi, 6 Ekim 1923’te Türk birliklerinin İstanbul’a girmesiyle sona erdi.

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        İSTANBUL NE ZAMAN KURTULDU?

        İstanbul, 6 Ekim 1923 tarihinde düşman işgalinden kurtuldu. Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki Türk birlikleri 6 Ekim 1923’te İstanbul’a girdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1923 kronolojisinde de 6 Ekim 1923 tarihinde Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki Türk birliklerinin İstanbul’a girdiği belirtiliyor.

        4

        6 EKİM 1923’TE NE OLDU?

        6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul’a girdi. Aynı gün İstanbul’daki işgal sürecinin sona ermesiyle Türk ordusu kente yeniden girmiş oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerinde, 6 Ekim 1923 tarihinde Türk ordusunun İstanbul’a gelişine ilişkin görüntüler de bulunuyor.

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        İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN 103. YIL DÖNÜMÜ

        2026 yılında 6 Ekim, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olarak anılıyor. İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlenirken, yıl dönümüne özel programlar da vatandaşların ilgisine sunuluyor.

        İstanbul’un Kurtuluşu’nun yıl dönümü kapsamında 2026 yılında da kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor. İBB Orkestralar tarafından 6 Ekim kapsamında “İstanbul Şarkısı” konseri de programlandı.

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