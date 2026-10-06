6 Ekim tarihi, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olması nedeniyle Türkiye tarihindeki önemli tarihler arasında yer alıyor. İstanbul’un işgal altında kaldığı dönemde Milli Mücadele devam ederken, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın ardından İstanbul’un kurtuluşunun yolu açıldı. İtilaf Devletlerinin son birlikleri 2 Ekim 1923’te İstanbul’dan ayrılırken, 6 Ekim’de Türk ordusu kente girdi. Böylece İstanbul’daki işgal dönemi resmen sona ermiş oldu. Peki İstanbul’un Kurtuluşu hangi tarihte gerçekleşti ve 6 Ekim neden önemli? İşte 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nun tarihçesi ve 2026 yılında 103. yıl dönümüne ilişkin detaylar...