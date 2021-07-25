DHA

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Abdurrahman Akdere, merkez Onikişubat ilçesinin kırsal Yenidemir Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evinden ayrıldı ve geri dönmedi. Akdere´nin çocuklarının ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. En son yolda otostop çekerken görülen Abdurrahman Akdere'yi arama çalışmaları devam ederken 112'yi arayan bir kişi ormanlık alanda kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu söyledi.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri kayalıklardaki kişinin öldüğünü belirlendi. Ölen kişinin Abdurrahman Akdere olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdurrahman Akdere'nin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.