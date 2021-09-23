2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 6. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bugün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ
21 EYLÜL SALI
Fatih Karagümrük 0-0 Antalyaspor
Çaykur Rizespor 1-2 Altay
Yeni Malatyaspor 0-1 Sivasspor
Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor
22 EYLÜL ÇARŞAMBA
Gaziantep FK 1-0 Başakşehir FK
Göztepe 0-2 Hatayspor
Kayserispor 3-0 Galatasaray
23 EYLÜL PERŞEMBE
Konyaspor 2-2 Trabzonspor
Alanyaspor 2-0 Kasımpaşa
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor
SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
24 EYLÜL CUMA
20:00 ALTAY - BEŞİKTAŞ
25 EYLÜL CUMARTESİ
25.09.2021 13:30 SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK
25.09.2021 16:00 ANTALYASPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
25.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FK
26 EYLÜL PAZAR
13:30 GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR
16:00 BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR
16:00 HATAYSPOR - FENERBAHÇE
19:00 GALATASARAY A.Ş. - GÖZTEPE
27 EYLÜL PAZARTESİ
20:00 KASIMPAŞA - KONYASPOR
20:00 TRABZONSPOR - ALANYASPOR
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