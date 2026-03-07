Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 6 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        6 Mart 2026 reyting sonuçları bekleniyor! ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri ile TV8 'de Ada Günlüğü programı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Zorla Güvenlik filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Star TV'de Sevdiğim Sensin ve NOW'da Yeraltı dizileri tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise ABC, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 6 Mart 2026 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 08:38 Güncelleme:
        1

        Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma, gündüz kuşağı ve komedi programları günün birincisi olmak için yarıştı. 6 Mart Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ada Günlüğü yapımları yeni bölümüyle ekrana gelirken; Sevdiğim Sensin ve Yeraltı dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Zorla Güvenlik filmi yayınlandı. Peki, 6 Mart 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        2

        6 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        6 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        6 Mart 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        6 Mart 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        6 Mart 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
