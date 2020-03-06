Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Mart Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 6 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER - 6 MART 2020
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Celaliye Mah
|Açıklama
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-06 09:40:11.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR