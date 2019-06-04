Geçtiğimiz yılki İngiltere gezisinde ABD Başkanı Donald Trump'ı 'çıldırttığı' iddia edilen balon yeniden ortaya çıktı. Dün Londra'ya varan ABD Başkanı'nın bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ile yapacağı görüşme öncesinde, Trump'ı bir bebek olarak resmeden balon, parlemento binası önünde şişirilerek havaya bırakıldı. 6 metrelik balonun yaratıcısı Leo Murray Trump'ın bu ülkede hoş karşılanmadığını bilmesini istediklerini belirtti.

YAKLAŞIK 100 KİŞİ ÇALIŞTI

Trump'ın nefret politikalarını bu yolla eleştirmeye çalıştıklarını belirten Murray "Bunun yanında ciddi bir meseleye dikkat çekerken insanların yüzünü de güldürmek istiyoruz" dedi. Balonun hazırlanışında yaklaşık 100 kişi çalıştı. Protestocular 10'dan geriye saydı ve balon havaya bırakıldı. Trump bugün Londra'nın farklı noktalarında çeşitli teaslarda bulunurken şehirde birçok protesto düzenlenmesi bekleniyor.

'DİRENİŞ KARNAVALI' DÜZENLENİYOR

Bunlardan en büyüğü 'Direniş Karnavalı' olacak. Söz konusu 'karnavalda' Trump'ın ayrımcı poltikaları protesto edilecek. İngiltere'nin ana muhalefet partisi İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de burafda bir konuşma yapacak. Kraliçe II. Elizabeth'in dün akşam Trump onuruna verdiği yemeğe de katılmayı reddeden Corbyn bugün gerçekleştirilecek protestolarla ilgili olarak "Bunun, Trump'ın ABD ve dünya genelinde hedef aldığı insanlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.