6 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?
ABD–İsrail ile İran arasındaki gerilimin devam etmesi, akaryakıt fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta bir zam daha yapılması bekleniyor. Motorin ve benzin fiyatlarına yansıyacak yeni artış miktarı ise araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatlarına dair son gelişmeler...
Giriş: 06.04.2026 - 16:29
BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?
7 Nisan saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak şekilde motorin ve benzin fiyatlarına yeni bir artış bekleniyor. Buna göre motorinde 7,67 TL, benzinde ise 2,29 TL’lik zam öngörülüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI – 6 NİSAN
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,60 TL/LT
Motorin: 77,47 TL/LT
LPG: 34,99 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,45 TL/LT
Motorin: 77,32 TL/LT
LPG: 34,29 TL/LT
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
