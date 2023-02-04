Yurt genelinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken okulların durumu gündeme geldi. Kahramanmaraş'ta yaşayanlar, 6 Şubat itibarıyla kar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?" İşte MGM hava durumu ile Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamaları...