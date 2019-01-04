Hatay'ın İskenderun ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde, 1 Ocak'ta, 6 yaşındaki bir çocuğa, öz babası tarafından akılalmaz bir şiddet uygulandı. İddiaya göre, ihbar üzerine Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, M.Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi.

"YÜKSEK YERDEN DÜŞTÜ" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre hayati tehlikesi olan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Ali Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü.

ANNE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Çocuğun annesi Gülistan Ö. ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, eşinden 1.5 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. Gülistan Ö., "Oğlumu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Doktorlar her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Eski eşimden şikâyetçi oldum" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakımda tedavisi süren M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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