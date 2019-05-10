İstanbul'da iki, Balıkesir, İzmir, Bursa ve Mardin'de birer olmak üzere, bazı bölgeler çeşitli firmalar için özel endüstri bölgesi ilan edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, İstanbul Arnavutköy'de bulunan iki alan, TESKOOP Özel Endüstri Bölgesi ve ÖZAR Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.



Bu kapsamda, İzmir Aliağa ilçesindeki bazı alanlar Most Makina Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ için münferit yatırım

yeri olarak, Balıkesir Altıeylül ilçesindeki bir alan Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi

olarak, Bursa Orhangazi İlçesinde bulunan bir alan Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Bursa Özel Endüstri Bölgesi olarak, Mardin

Mazıdağı ilçesinde bulunan bir alan da Eti Bakır AŞ Mardin Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

'CARİ AÇIĞI 1.7 MİLYAR DOLAR AZALTACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitter hesabında "Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, bürokrasiyi azaltan, yatırımcı dostu 6 yeni Endüstri Bölgesi kuruldu. Cari açığı 1.7 Milyar $ azaltacak 49.000 istihdam sağlayacak 23.1 Milyar ₺ yeni yatırım yapılacak" diye yazdı.