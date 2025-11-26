6 yıl sonra buluştular

Greenart - Vahdet Erdoğan yapımcısı olduğu 'Nasipse Olur 2'nin galası Kanyon Paribu Cineverse’de yapıldı. İkinci film için 6 yıl sonra bir araya gelen ekip, ilk filmin başarısının sırrının, saygılı ve sevgi dolu bir aile olan set ekibinin seyircilere yansıması olduğunu, ikincisinde bu başarının katlanmasını umut ettiklerini söyledi.

Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer’in başrolleri paylaştığı filmde, iflas edip Boyabat’ı terk etmek zorunda kalan Hancıoğlu ailesinin İstanbul’da hayata tutunma çabası, izleyicileri zaman zaman güldürdü, zaman zaman hüzünlendirdi.

Yaptığı her işte başarısız olup, sonunda sesinin güzelliğinin keşfedilmesiyle pop stara dönüşen 'Göken' karakterini canlandıran Burak Sevinç’in filmde; 'Devlerin Aşkı', 'Mavilim' ve 'Fikrimin İnce Gülü' şarkılarını seslendirmesi gala izleyicisinden alkış aldı. Devam filmi olarak çekilen 'Nasipse Olur 2’de, komedinin yanına eklenen duygusal sahneler seyirciye ters köşe anlar da yaşattı.

REKLAM

Senaryosunu; Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin, genel yönetmenliğini Özgür Bakar yaparken yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci yer alıyor. Serinin ikinci filminde; Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer’e; Ömer Kurt (Hazım), Aşkım Kapışmak (Kazım), Barış Başar (Tayfun), Hakan Bulut (Rıza), Sefa Yıldırım (Miço), Billur Yılmaz (Banu) ve Şiva Behrouzfar (Narin) eşlik ediyor.

Nur Süer - Algı Eke - Burak Sevinç Vahdet Erdoğan: İlk filmde seyircinin teveccühü vardı ikinciyi yapmaya karar verdik, ikinci filme de izleyicinin teveccühü olursa üçüncüyü çekeceğiz. Bu filmde üçe de pas attık, inşallah üçüncü yapacağız. Türk sinemasında bir hareketlenme var ama eski dönemlere göre daha düşük. Sinemaya dönüşü sağlamaya çalışıyoruz, onun için kaliteli filmler üretiyoruz. Bu sene biraz dönüş sağladık inşallah tam anlamıyla dönüş sağlarız. Sinema Türkiye için önemli bir değer ve kaybetmeyi istemiyoruz. Burak Sevinç: Biz devam filmi için çok heyecanlıydık. 6 yıl sonra devam filmi olduğu için önce bir şüphe oluştu ama bütün ekip o kadar güzel elini taşın altına koydu ki ortaya daha güzel bir iş çıktı. Ben ikinci film için ilk filmden daha heyecanlıyım. Umarım seyirci bizim heyecanımızı paylaşır ve ilk filmde gösterdiği ilgiyi gösterir. Filmde Gökhan’ın değişimi seyircinin de beklemediği bir şey olacak. REKLAM Algı Eke: 6 sene sonra ekranda görmek, 6 sene öncesi ile kendimi kıyaslamak gibi durum oldu. Ekip olarak birbirini seven bir ekip olduk. Çalıştığımız zaman aynı saygı ve sevgi ile devam edebildik. İlk filmde beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık, ikinci filmin de sevileceğini ümit ediyorum ve inanıyorum. Devam filmi olarak ilk devam filmim, dolayısıyla 6 sene de ben de çok değişti o yüzden Günfer’de de çok şey değişti. Mutlu son filmlerde bir klişedir ama biz bu filmde mutlu sonun devamında neler yaşayabilirler bunu göreceğiz. Kendi rolümde kocasının arkasında bir kadın göreceğiz, o da hoşuma gidiyor.”