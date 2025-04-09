Doğum yardımı başvuruları başladı: E-devlet doğum yardımı başvuru ekranı ile 2025 doğum yardımı ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yardımı başvurularının başladığını açıkladı. Bu kapsamda; ailelere ilk çocuk için tek seferlik ödeme yapılacakken; ikinci, üçüncü ve daha fazla çocuk için ailelere 60 ay destek verilecek. Peki, 2025 doğum yardımı başvurusu nereye yapılır? İşte, 2025 doğum yardımı hakkında tüm detaylar...
Doğum yardımı başvurularının başlamasının ardından aileler konuya dair araştırma yapmaya başladı. Çocuk başına yapılacak ödemeler için ailelerin e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerinden başvuru yapması gerekiyor. Uygulama, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için geçerli. İşte, doğum yardımı hakkında tüm detaylar...
DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?
Doğum yardımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.