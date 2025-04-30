60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabını Wout Poels kazandı!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ( TUR 2025) 4. etabını XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı.

"Kraliçe Etabı" olarak nitelendirilen ve zorlu tırmanış parkurunun olduğu Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasındaki etapta bisikletçiler, zorlu hava şartlarında 115.4 kilometre pedal çevirdi.

Kraliçe etapta XDS Astana'dan Poels ve Lopez dubleyi yaptılar ve genel klasmanda da 1. ve 2. sıraya yükseldiler.



Yeni turkuaz mayomuz Wout Poels!



Double victory from XDS Astana's Poels and Lopez on Queen stage. Astana's duo now lead GC as 1st and 2nd!



Our new turquoise… pic.twitter.com/kFTRkBntm6 — Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 30, 2025

TUR 2025'in en zor etabı olarak görülen ve alınan sonuçların genel klasman sıralamasını doğrudan etkilediği parkuru Kazakistan takımı XDS Astana'nın 37 yaşındaki sporcusu Poels, 3 saat 14 dakika 12 saniyeyle birinci bitirdi.

XDS Astana takımından Ekvatorlu bisikletçi Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL takımından Kolombiyalı sporcu Guillermo Juan Martinez üçüncü sırayı aldı.

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TURKUAZ MAYO POELS'E GEÇTİ

TUR 2025'in 4. etabını kazanan Hollandalı sporcu Wout Poels, genel klasmanda da liderliğe yükseldi.

Alpecin-Deceuninck takımından Tibor Del Gross'dan liderliği alan Poels, şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı ve 5. etapta turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.