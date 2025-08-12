Habertürk
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Forum başvuruları başladı

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Forum başvuruları başladı

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yer alan, genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum başvuruları açıldı. Türkiye sinemasının üretim gücünü artırmayı ve yenilikçi ve özgün projeleri sinema profesyonelleriyle buluşturmayı hedefleyen Film Forum 27-28 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 14:12 Güncelleme: 12.08.2025 - 14:12
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Film Forum başvuruları başladı
        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde gerçekleştirilen Film Forum, Türkiye sinemasını dünya sinema endüstrisinin önemli temsilcileriyle buluşturan dinamik bir platform olarak öne çıkıyor.

        Sinema üretimini teşvik eden, yaratıcı içeriklerin gelişimini destekleyen foruma; Uzun Metraj Kurmaca Film Platformu kapsamında "Pitching" ve Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek fonu, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu, Work-in-Progress Kurmaca Film Platformu ve Work-in-Progress Belgesel Film Platformu kategorilerindeki projeler kabul ediliyor.

        Geçtiğimiz yıllarda projeleri çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek filmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya’da çekilmiş sahneleri içerecek ulusal uzun metraj bir filme destek olmak, Türkiye’de film çekimi için en elverişli gün ışığı ve doğal platoların bulunduğu Antalya’da film üretimini artırmak, Antalya’yı, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla gerçekleştirilen Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek fonu ile destekleyen Film Forum, projeleri bu yıl 22 eylül 2025, Pazartesi’ye kadar kabul edecek.

        Yönetmenleri ve yapımcıları destekleyerek projelerin uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasını hedefleyen Film Forum, bu doğrultudaki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Foruma başvurular, Film Forum sayfası üzerinden 22 Eylül 2025, Pazartesi tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

        FİLM FORUM'DA İLK: İLK UZUN METRAJ FİLM GELİŞTİRME PLATFORMU

        Bu yıl ilk kez Film Forum kapsamında hayata geçirilecek İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu ile ilk uzun metraj kurmaca filmini geliştirmekte olan senarist-yönetmenleri desteklemek, filme çekme amacıyla ilk kez senaryolaştırılan projelere yaratıcı katkı sunmak ve sürdürülebilir bir üretim planı geliştirmek hedefleniyor. Bu sene ilk kez Film Forum kapsamında hayata geçirilecek bu bölüm ile Türkiye sinemasına yeni soluklar kazandırmak ve ilk filmlerin hayata geçiş sürecini desteklemek amaçlanıyor.

        ‘Pitching’ platformlarına Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri ve ‘Work in Progress’ platformlarına ise yine Türkiye’den post-prodüksiyon aşamasında veya çekimlerinin en az %70’ini tamamlamış projeler, 22 Eylül 2025, Pazartesi tarihine kadar başvurabilecek.

        Türkiye’nin en büyük sektörel destek platformu olan Film Forum, yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluştururken, bu yıl toplam 1.100.00 TL. tutarında para ödülü verecek.

        #Antalya Altın Portakal Film Festivali
        #Film Forum başvuruları
