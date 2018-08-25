63'lük Nilüfer derin yırtmacıyla tüm gözleri üzerinde topladı
25.08.2018 - 13:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Usta şarkıcı Nilüfer bayramın son günü Kıbrıs'ta konser verdi. Unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı, tercih ettiği derin yırtmaçlı kıyafetle dikkat çekti. Konserin ilerleyen dakikalarında sahneye bornozuyla giren Mehmet Ali Erbil etraftakileri kahkahaya boğdu
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Nilüfer bayramın son gününde Kıbrıs'taydı.
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Şarkıları kadar derin yırtmacıyla da ilgi odağı olan şarkıcı 2.5 saat boyunca sahnede kalarak unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.
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Bayramın ilk gecesi Candan Erçetin'in sahnesine yürüme güçlüğü çektiği için tekerlekli sandalye ile çıkan Mehmet Ali Erbil bu kez Nilüfer'in sahnesine konuk oldu.
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Tekerlekli sandalyesiz sahneye adım atan Mehmet Ali Erbil, "Ciddi bir yürüme sıkıntısı yaşıyorum. O gece de çok sıkıntım vardı. Ama bu gece sahnede hastalığı bir kenara bırakıp, yine eski Mehmet Ali olarak, espri yapan güldüren adam olarak olmak istedim” diyerek sahneye bornozla çıktı.
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Nilüfer'i dinlemeye gelenler arasında şarkıcı Nil Burak ve oyuncu Cihan Ünal da vardı.
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