Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 63 yıl önce şehit olan babası için 7 isimsiz mezarda DNA testi talebinde bulundu | Son dakika haberleri

        63 yıl önce şehit olan babası için 7 isimsiz mezarda DNA testi talebinde bulundu

        Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında 6 arkadaşı ile birlikte şehit olan Eyüp Örencik'in mezarı bulundu. Babasının Pasinler ilçesindeki Ali Çavuş Şehitliği'ne defnedildiğini fakat mezar taşları isimsiz olduğu içim kimlik belirlemesi yapılamadığını belirten Bekir Örencik DNA testi talebinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 12:33 Güncelleme: 12.12.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        63 yıl önce ölen babası için DNA testi talebinde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyünde yaşayan Eyüp Örencik, evlendikten kısa bir süre sonra vatani görevini yapmak üzere Erzurum'a geldi. Pasinler ilçesindeki 7'nci Mekanize Tugay Komutanlığı 9'uncu Tabur 3'üncü Bölükte ulaştırma er olarak askerlik yapan Eyüp Örencik, 11 Mayıs 1962 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu 6 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Örencik ve 6 arkadaşının cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi. Acı haberin ulaştığı Korgun ilçesine bağlı Maruf köyünde yaşayan ailesi, imkansızlıklar nedeniyle cenazeyi memleketlerine götüremedi. Eyüp Örencik askerdeyken dünyaya gelen oğlu Bekir Örencik (62), yıllar sonra babasının mezarını bulup, Maruf köyüne götürmek için araştırmaya başladı. Yıllar süren aramalarından bir sonuç alamayan Örencik'e, Çankırılı bisiklet sporcusu Okan Sütçüoğlu, destek oldu.

        REKLAM

        İSİMSİZ MEZARLAR

        Sütçüoğlu, Erzurum'da DHA'nın 'Şehitlerin Emanetçisi' başlığıyla haberini yaptığı şehit ailelerinin sorunlarıyla yakından ilgilenen Merve Tekin'e ulaştı. Sütçüoğlu'nun bilgi verdiği Tekin, Eyüp Örencik'in mezarını bulmak için araştırmalara başladı. 1962 yılında kazaları araştıran Tekin, Pasinler ilçesinde 7 askerin hayatını kaybettiği kazayı tespit etti. Tekin, görüştüğü Pasinler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hanifi Eldek'ten Ali Çavuş Şehitliği'nde 7 isimsiz mezar olduğunu söylemesi ile bölgeye gitti. Muhtar Hanifi Eldek ve Pasinler Belediyesi Mezarlıklar Sorumlusu Yusuf Aydın, Tekin'e şehitlikteki 7 mezarda yatanların kazada olan askerler olduğunu söyledi.

        'KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA İNCELEMESİ YAPILMALI'

        Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hanifi Eldek, Ali Çavuş Şehitliği'ndeki 7 mezarın 1962 yılındaki kazada hayatını kaybeden askerlerin yattığını söyledi. Mezarların üzerinde isimlerin yazılı olmadığını kaydeden Eldek, kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılması gerektiğini söyledi. Eldek, "İnşallah çabalarımız sonuç verecek ve ailelerine kavuşacaklar. En azından mezarlarda kimin olduğu belli olacak" dedi. Pasinler Belediyesi Mezarlıklar Sorumlusu Yusuf Aydın ise mezarların kazada ölen askerlere ait olduğunu belirtti. Ali Çavuş Şehitliği'ndeki 7 mezarda yatan şehitlerle ilgili 2-3 kişinin daha geldiğini söyleyen Aydın, "Mezarlarda isim olmadığı için gelenler de geri döndü. Mezar taşları isimsiz olduğu için hangi mezarda kim yatıyor; bilemiyoruz" diye konuştu.

        'ŞEHİT ASKERİN AİLESİNE DE BİLGİ VERDİK'

        Merve Tekin ise kaza sonrası o dönemin şartları gereği ailenin cenazeye gelemediğini söyledi. Örencik ailesinin kayıp olan şehidin mezarını bulmak için uzun zaman araştırma yaptığını anlatan Merve Tekin, şunları söyledi: "Bana ulaşıp yardım istemelerinden sonra o tarihte meydana gelen önemli olayları arşivlerde inceledim. Yaptığım araştırmada 7 askerin hayatını kaybettiği kazanın, Pasinler ilçesinde olduğunu gördüm. Burada Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hanifi Eldek ile görüştüğümde bunu doğruladı ve Ali Çavuş Mezarlığı'nda yattıklarını söyledi. Yaptığımız araştırmalar sonucunda kazada vefat eden askerlerin şehitlikte yatanlar olduğunu belirledik. Konuyla ilgili şehit askerin ailesine de bilgi verdik. Ancak mezar taşlarında isim olmadığı için DNA testi yapılması gerekiyor."

        'OĞLU, BABASINI HİÇ GÖRMEMİŞ'

        Ailenin Eyüp Örencik'in naaşını Çankırı'ya götürmek istediğini kaydeden Merve Tekin, "62 yaşındaki oğlu Bekir, babasını hiç görmemiş. En azından kabri başında dua edebilmek için cenazesini köye götürmek istediklerini söylüyor. Biz şimdi mezarları bulduk. Yöneticilerimiz de yardımcı olur DNA incelemesi yaptırırlarsa en azından diğerlerinin de kimlikleri belirlenir. Örencik ailesi de 63 yıldır kayıp olarak bildikleri şehidin naaşına da kavuşurlar" diye konuştu.

        DNA TESPİTİ İÇİN ERZURUM'A GELECEKLER

        Babasının mezarının Erzurum'da bulunmasına sevindiğini belirten Bekir Örencik, kimlik belirlenmesi durumunda cenazeyi memleketi Korgun ilçesine bağlı Maruf köyüne götürmek istediklerini söyledi. Bekir Örencik, "Babamın mezarını ziyaret etmek ve başında dua etmek istiyorum" dedi. Bu arada Örencik ailesinin önümüzdeki günlerde Erzurum'a gelerek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na DNA tespiti için müracaat edecekleri öğrenildi

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Görüntülere yansıyan rutin birlik değişimi
        MSB: Görüntülere yansıyan rutin birlik değişimi
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        "Dezenflasyon sürecek"
        "Dezenflasyon sürecek"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        Saklandığı gardıroptan polise silah çekti!
        Saklandığı gardıroptan polise silah çekti!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için çalışıyoruz
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        Jel ojeler üreme sağlığını tehlikeye atıyor
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi