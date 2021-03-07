65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 65 yaş üstü seyahat izni var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri n

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararla 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi. Kasım ayından beri günde sadece 3 saat dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, 65 yaş üstü yasak ne zaman bitecek? sorusunun cevabını merak ediyordu. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili değişik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle duyuruldu. 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşımaya binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kasım ayında gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan kararda "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak." ifadeleri kullanılıştı.

2 Mart 2021 tarihinde yer alan ifadelere göre;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde;

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde;

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek,

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında,

20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme tedbirleri genelgesi olarak yayımlandı. Koronavirüs kontrollü normalleşme kararları doğrultusunda İstanbul Valiliği'nin 15 Ocak 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kaldırıldı.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde toplu taşıma yasağının kaldırıldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, 4 Mart 2021 tarihinden itibaren yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da toplu taşıma yasağı kalkmış oldu.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN SOSYAL DESTEK BİRİMLERİ

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

Cuma günü camilerde cuma namazı kılmak isteyen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camide namaz kılabilecek.

65 YAŞ VE ÜZERİ ÇALIŞANLAR VE İŞ SAHİPLERİ İŞE GİDEBİLECEK Mİ?

Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 14:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.