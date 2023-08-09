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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı? İBB CHP Grup Sözcüsü açıkladı

        İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklama

        İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklamada bulundu. Kösedağı, "İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 17:35
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        65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım açıklaması
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklamada bulundu.

        Kösedağı yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz." ifadelerini yer verdi.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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