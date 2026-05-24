65 yaşında üniversiteden mezuniyet sevinci yaşadı

Afyonkarahisar Çay'da oturan Şerife Yeşilyurt, lise mezuniyetinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığını söyledi. Daha sonra evlenip öğretmen ve eczacı 2 erkek çocuk yetiştiren Yeşilyurt, 8 yıl önce eşinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Üniversite eğitimi alma hayalini gerçekleştirmek için önce 2 yıl sınava girdiğini kaydeden Yeşilyurt, Çay MYO Kimya Teknoloji Bölümü'nü kazanarak mezun olduğunu ve diplomasını almanın gururunu yaşadığını belirtti.

"DİPLOMAMI ÇERÇEVELETEREK EVİMİN EN GÜZEL YERİNE ASACAĞIM"

Yeşilyurt, "Diplomamı çerçeveleterek evimin en güzel yerine asacağım. Çok mutluyum. Muradıma erdim. Artık ben de üniversite mezunuyum" dedi.

Çay MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Yalçın, mezun olan öğrencisini tebrik etti. Mezuniyet töreninde sınıf arkadaşlarıyla kep atan Yeşilyurt, kortej yürüyüşüne de katıldı.

Yeşilyurt'un oğulları da annelerinin mutluluğuna ortak oldu, onu tebrik edip, kutladılar.