        Haberler Gündem Eğitim 65 yaşında üniversiteden mezuniyet sevinci yaşadı

        65 yaşında üniversiteden mezuniyet sevinci yaşadı

        Afyonkarahisar'da emekli memur Şerife Yeşilyurt (65), hayali olan üniversite eğitimini Çay Meslek Yüksekokulu'nda tamamladı. Mezuniyet töreninde sınıf arkadaşlarıyla kep atarak diplomasını alan Yeşilyurt'u, 2 oğlu kutladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 16:37 Güncelleme:
        65 yaşında mezun! "Evimin en güzel yerine asacağım"

        Afyonkarahisar Çay'da oturan Şerife Yeşilyurt, lise mezuniyetinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığını söyledi. Daha sonra evlenip öğretmen ve eczacı 2 erkek çocuk yetiştiren Yeşilyurt, 8 yıl önce eşinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Üniversite eğitimi alma hayalini gerçekleştirmek için önce 2 yıl sınava girdiğini kaydeden Yeşilyurt, Çay MYO Kimya Teknoloji Bölümü'nü kazanarak mezun olduğunu ve diplomasını almanın gururunu yaşadığını belirtti.

        "DİPLOMAMI ÇERÇEVELETEREK EVİMİN EN GÜZEL YERİNE ASACAĞIM"

        Yeşilyurt, "Diplomamı çerçeveleterek evimin en güzel yerine asacağım. Çok mutluyum. Muradıma erdim. Artık ben de üniversite mezunuyum" dedi.

        Çay MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Yalçın, mezun olan öğrencisini tebrik etti. Mezuniyet töreninde sınıf arkadaşlarıyla kep atan Yeşilyurt, kortej yürüyüşüne de katıldı.

        Yeşilyurt'un oğulları da annelerinin mutluluğuna ortak oldu, onu tebrik edip, kutladılar.

        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
