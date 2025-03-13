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        Haberler Dünyadan 66 yaşındaki Madonna'nın filtresiz hali - magazin haberleri

        66 yaşındaki Madonna'nın filtresiz hali

        Filtre uygulamalarından ve eldivenden kullanmaktan vazgeçmeyen Madonna, doğal haliyle görüntülendi. Estetikli yüzü 20'li yaşlarını, elleri ise kendi yaşını objektiflere yansıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:15
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        Filtresiz Madonna
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        Madonna, yüzündeki estetik dokunuşlar ve sosyal medyada kullandığı filtrelerle yaşına meydan okuyor. 66 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', vücudun ilk önce yaşlanan ve yaşlılık belirtilerini ortaya seren organı olan ellerini saklamayı da ihmal etmiyor. Görüntülendiği etkinliklerde ve kendi sosyal medya paylaşımlarında hep eldivenle görmeye alışık olduğumuz Madonna, uzun zaman sonra ilk kez çıplak elle görüntülendi.

        Ailesiyle New York'ta görüntülenen ABD'li şarkıcı, yüzündeki estetik dokunuşlarla genç görünümünü kaybetmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Filtresiz olsa da Madonna, en genç haliyle objektiflere yansıdı.

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        2016'da ellerindeki kırışıklıkları ve damarları yok etmek için seans başı 322 dolar ödediği redermalizasyon mezoterapisi (cildin yeniden yapılandırılması) yaptırdığı öğrenilen Madonna, son fotoğraflarında ellerinin görünmesinden kaçamadı.

        Ünlü şarkıcının yüzündeki pürüzsüzlüğe karşın elleri, gerçek yaşını belli ediyordu.

        Madonna, son fotoğraflarına kadar, hep eldivensiz görüntü vermemeyi tercih etti

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        #Madonna
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        #filtre
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