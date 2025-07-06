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        Haberler Spor Diğer Güreş 665’inci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü oldu! - Diğer Haberleri

        665’inci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü oldu!

        Edirne'de gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel ağalık koç ihalesi yapıldı. Kırkpınar'da geçtiğimiz yıl 664'üncü ağalık ihalesini kazanan Ufuk Özünlü, 40 milyon 664 bin 665 lira vererek, 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:48 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:48
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        Ufuk Özünlü dev rakamlar Kırkpınar Ağası!
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        Edirne'de 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda, geleneksel ağalık koç ihalesi yapıldı. İhaleye, 664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü tek başına katıldı. Başpehlivanlık final güreşlerini izlemek üzere Sarayiçi'ne gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ağalık ihalesini izledi.

        İhale başlamadan önce konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, “664 yıldır devam eden bu efsanenin en özel geleneklerinden bir tanesine tanıklık ediyoruz. Bu sadece ağalık ihalesi değil, bu efsaneye sahip çıkma meselesi. Bugüne kadar ağalık etmiş tüm ağalarımıza teşekkür ediyoruz. Ufuk ağamıza 1 yıl boyunca verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada kazanan Kırkpınar olacak, kazanan Edirne olacak" dedi.

        SON RAKAM 40 MİLYON 664 BİN 665 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

        Akın, konuşmasının ardından 664'üncü Kırkpınar Ağalık koç ihalesini 30 milyon liradan açtı. Ağa adayı Ufuk Özünlü sözü alarak aklındaki rakamı açıkladı. Özünlü, "Geldiğim günden beri ağalıkla ilgili şeyler dinledim. En çok konuşulan konulardan birisi paraydı. Ağalıkla paranın uzaktan yakından alakası bu. Bu gönül işi. Ben 665’in de ağası olacağım. Ben Kırkpınar’a 40 milyon yakışır diyorum. 40 milyon 664 bin 665 lira teklif sunuyorum. Bu şehre, bu organizasyona 1 koç yakışmaz, 122 koç bağışlıyorum" diye konuştu.

        Ağalık koç ihalesinin tamamlanmasının ardından, Özünlü beraberindekilerle Sarayiçi Er Meydanı'nda tur attı.

        TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

        Ağalık ihalesinin ardından Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’nda büyük Türk bayrağı açıldı. Türk bayrağı saha içerisinde gezdirirken, aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da bulunduğu protokol ve seyirciler ayağa kalkarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

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