Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri belgeselinin Mostar bölümünde 453 yıldır yapılmakta olan Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları ekrana taşındı.

Yarışma sonrasında ise seyyah sunucu Ömer Faruk Aksoy sıra dışı bir işe imza attı. 67 yaşındaki seyyah sunucu Aksoy, “Mostar Köprüsü Atlama Kulübü” uzmanlarının denetimi altında ve ortak bir çalışma ile 24 metre yüksekliğindeki Mostar Köprüsü’nden atlayışını gerçekleştirdi.

Dik atlayışla kendini Neterva Nehri’nin serin sularına bırakan Aksoy’un atlayışı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Ömer Faruk Aksoy, belgeselin diğer bölümlerinde de türlü maceralara yelken açarken; cesaretin, yaşama sevincinin, hayata bambaşka gözlerle bakıp fark yaratmanın gençlikle bir ilgisi olmadığını hatta bunların olgunluk potasında eridiğinde dünyaya nice kıymetli izler bıraktığını izleyenlere anlattı.

Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden Mostar Köprüsü, medeniyetimizin kıymetli bir parçası.

Bugün Bosna – Hersek sınırları içerisinde yer alan kente de Mostar adını veren 453 yaşındaki bu köprü, hilal görünümündeki yekpare özelliğiyle dünyanın en zarif köprülerinden biri. Mostar Köprüsü, eski Mostar kentiyle birlikte 2005 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi‘nde de yer alıyor.

Her yıl yaz mevsiminde gerçekleştirilen, Köprüyle yaşıt “Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları”nı ise Evliya Çelebi şu sözlerle nakletmekte:

“Şehrin nice cüret sahibi çocukları, köprü kenarında hazır durup vezirlerin huzurunda ‘Yâ Allah’ deyip köprüden aşağı kendilerini bırakıp nehre atar ve kuş gibi uçarlar. Her biri birer sanat ile taklalar atarak kimi baş aşağı, kimisi bağdaş̧ kurarak suya atılırlar.”