68 gündür kayıp Seda Nur için yeniden arama çalışması

DHA

Antalya'da, 68 gündür kayıp Seda Nur Uludağ (21) için yeniden arama çalışması başlatıldı. Gazipaşa ilçesine bağlı Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna devam eden Seda Nur Uludağ, geçen yıl 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı. Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi.

SONUÇ ÇIKMADI ARA VERİLDİ Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu. Karadan, havadan ve denizden yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemeyince aramalara ara verildi.

SON KEZ GÖRÜLDÜĞÜ NOKTA Seda Nur Uludağ'ın anne ve babası, son günlerde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak kızlarının bulunmasını istedi. Seda'ya dair herhangi bir ize rastlanmaması öldürülmüş olabileceğini gündeme getirdi. Seda Nur Uludağ'ın kaybolduğu gün kameralar tarafından son kez görüntülendiği Koru Mahallesi Poyraz Koyu mevkisinde bu sabah arama çalışması tekrar başlatıldı.