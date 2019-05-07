Havza ile Vezirköprü ilçelerinin sınırını belirleyen İstavroz Çayı üzerinde bulunan tarihi Kurt Köprü, 7 asırdır ayakta duruyor. Bizanslılar zamanında yapıldığı, Selçuklular döneminde ise onarıldığı bilinen Kurt Köprü, kemerinde bulunan mescitle dikkat çekiyor.

DHA'da yer alan habere göre, 95 metre uzunluğunda, 4.8 metre genişliğinde, 2 ana kemer ve 2 tahliye gözü bulunan tarihi Kurt Köprü, büyüklüğü ve ihtişamı ile de görenleri hayran bırakıyor.

2008 yılında yaklaşık 2 milyon 100 bin TL harcanarak restore edilen ve önlem amaçlı içerisindeki mescidi ziyarete kapatılan tarihi Kurt Köprü, turizme kazandırılmayı bekliyor.