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7 asırlık mescitli Kurt Köprü'nün turizme kazandırılması isteniyor

DHA

Samsun'un Havza ile Vezirköprü ilçelerinin sınırını belirleyen İstavroz Çayı üzerinde bulunan ve kemerinde bulunan mescitle dikkat çeken 7 asırlık tarihi Kurt Köprü'nün, turizme kazandırılması isteniyor

7 asırlık cami turizmi bekliyor

Havza ile Vezirköprü ilçelerinin sınırını belirleyen İstavroz Çayı üzerinde bulunan tarihi Kurt Köprü, 7 asırdır ayakta duruyor. Bizanslılar zamanında yapıldığı, Selçuklular döneminde ise onarıldığı bilinen Kurt Köprü, kemerinde bulunan mescitle dikkat çekiyor.

DHA'da yer alan habere göre, 95 metre uzunluğunda, 4.8 metre genişliğinde, 2 ana kemer ve 2 tahliye gözü bulunan tarihi Kurt Köprü, büyüklüğü ve ihtişamı ile de görenleri hayran bırakıyor.

2008 yılında yaklaşık 2 milyon 100 bin TL harcanarak restore edilen ve önlem amaçlı içerisindeki mescidi ziyarete kapatılan tarihi Kurt Köprü, turizme kazandırılmayı bekliyor. 

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