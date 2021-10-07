Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde her gün güncel koronavirüs tablosu yayınlanıyor. Türkiye'nin bugünkü korona tablosuna göre vaka sayısında yükseliş devam etti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu resmi Twitter hesabından yayınladı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." dedi

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 787 bini, Hindistan'da 33 milyon 892 bini, Brezilya'da 21 milyon 499 bini ve İngiltere'de 8 milyon 6 bini geçti.

Virüs nedeniyle ABD'de bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti. Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak’tan bu yana Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.

ABD’nin sağlık alanında faaliyet gösteren en büyük kuruluşlarından Kaiser Permanente, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 2 bin 200 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.

Ülkede bir kişi, Kovid-19 konusunda yanlış haberler yayarak halkta korku ve paniğe neden olduğu gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'li ilaç firması Moderna'nın kurucuları, Kovid-19 salgını döneminde ilk defa Forbes dergisinin en zenginler listesinde yer aldı.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yaşayan yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlasının Kovid-19'a karşı tam aşılandığını duyurdu.

İngiliz hükûmeti ülkede dar gelirlilerin desteklenmesi amacıyla verilen sosyal destekte salgın süresince uygulanan 20 sterlinlik artışı bugün itibarıyla sonlandırıyor.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının 1991 yılı ve sonrasında doğanlarda kullanımının durdurulacağını duyurdu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Kovid-19 aşı sertifikası olanlar için özgürlüklerin genişletileceğini bildirdi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da polis, hükûmetin Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan yüzlerce kişiye müdahale etti.

Japonya, Kovid-19'un etkisindeki yerel turizm piyasasını canlandırmak için teşvik programı uygulamayı planlıyor. Hafta başında göreve gelen Kişida Fumio hükûmeti, geçen hafta sona eren olağanüstü hal (OHAL) sonrası "seyahate çık" kampanyası uygulamayı planlıyor.