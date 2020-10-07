Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre hasta sayısı 327.557'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 8.553 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 7 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

7 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

6 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1320 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 286 bin 370'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, hasta sayısı 326 bin 46, vefat sayısı 8 bin 498, ağır hasta sayısı 1412, aktif hasta sayısı 31 bin 178 oldu.

Öte yandan tabloda yer alan haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 606 artışla 7 milyon 681 bin 202'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 467 artarak 215 bin 96'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 895 bini, yapılan test sayısı da 112 milyon 520 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 835 bin 971 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 809 bin 560 vakayla Teksas ve 717 bin 874 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 318 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 687 bini geçen vakayla Hindistan ve 4 milyon 940 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.