Bugün İstanbul'da hangi konserler var? Sorusu müzik severler tarafından sorgulanıyor. Fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında bir çok sanatçı hayranları ile buluşacak. Öte yandan bu akşam hem yerli hem de yabancı sanatçılar sahnedeki yerini alacak. Peki, Gaye Su Akyol, Feridun Düzağaç, Ayna, Kardeş Türküler, Claptone, Bulut Atlası, Evgeny Grinko konseri saat kaçta ve nerede? İşte 7 Kasım 2019 İstanbul konser takvimi...
7 KASIM 2019 İSTANBUL KONSER TAKVİMİ
Fizy İstanbul Müzik Haftası
Yer: Volkswagen Arena
Saat: 14:00
Gaye Su Akyol
Yer: Moda Kayıkhane
Saat: 21.00
Feridun Düzağaç
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş
Saat: 19.00
Claptone
Yer: Zorlu PSM- Turkcell Sahnesi
Saat: 21.30
Kardeş Türküler
Yer: Babylon
Saat: 20.30
Ayna
Yer: Dorock XL Kadıköy
Saat: 21.30
Bulut Atlası
Yer: The Wall Saloon & Performance
Saat: 21.00
Evgeny Grinko
Yer: Mall of İstanbul MOİ Sahne
Saat: 19:30
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