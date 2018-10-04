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7 kent 7 şehidi kucaklayacak...

Batman’da yola tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucunda şehit olan 7 askerimizin yaşam öyküleri ve paylaşımları yürekleri kanattı. Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun (29) 2 hafta önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim” yazdığı ortaya çıktı. Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in ise bir ay önce evlendiği öğrenildi

04.10.2018 - 14:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 7 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehitlerimizin isimleri de belli oldu.

 

7 KENTE 7 ATEŞ DÜŞTÜ, GÖZYAŞLARI SEL OLDU...

Hain saldırıda Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus (İzmir), Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu Samsun), Jandarma Uzman Çavuş Özgürcan İnce (Ankara), Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer (Balıkesir), Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın (Amasya), Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök (Eskişehir) ve Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim (Isparta) şehit oldular...

 

SAMSUN ŞEHİDİNİN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu öğrenildi. Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı: "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

ANKARALI ŞEHİT YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgürcan İnce'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan babası Ömer İnce ile annesi Sündüz'e askeri yetkililer acı haberi verdi. Şehidin evine acı haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. 26 yaşındaki şehidin bir kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin yarın Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Batman'da şehit olan Ankaralı Uzman Çavuş Özgürcan İnce.

BALIKESİR'E ACI HABER ULAŞTI

Şehit olan 7 askerden, Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer'in (29) Balıkesir'deki ailesine acı haber ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in, Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Bademli kırsal mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Bekâr olan şehidin annesi Arife ve babası Tezcan Dinçer ile ailesine acı haberi, yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Aile, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay Dinçer'i Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da aileye taziyelerini sundu. Şehit ailesinin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Bekâr olan Balıkesirli şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer, yeğeniyle bu fotoğrafı çektirmişti.

AMASYALI ŞEHİDİN AİLESİ ACI HABERİ HASTANE DÖNÜŞÜ ALDI

Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan anne ve babası acı haberi hastane dönüşü aldı. İl merkezine diş tedavisi için giden anne Fatma ile baba Niyazi Aydın, kendilerini evlerinde bulamayan yetkililerin telefonla ulaşıp hemen dönmelerini istemeleri üzerine TOKİ konutlarındaki evlerinin yolunu tuttu. Belediye Başkanı Fatih Üçok ile diğer yöneticilerinden oğullarının şehadet haberini alan anne ve babanın acısını yetkililer ve yakınları paylaşmaya çalıştı.

 Amasyalı şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın, anne ve babasıyla... 

"DOĞU GÖREVİ BİTMİŞTİ AMA NASİP OLMADI"

Oğlunu ziyaret etmek için Batman'a gitmeyi planlayan babaya fenalaşması üzerine evin önünde bekletilen ambulansta müdahale edildi. İki yıl önce Dilek Aydın ile evlenen 4 yıllık Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın kardeşi Sefa’nın da Ankara’da astsubay okulunda eğitim gördüğü öğrenildi.

Melek adlı bir kardeşi daha olan şehit Aydın’ın çocukluk arkadaşı Mehmet Erdem, "Doğu görevi bitmişti. Tayini çıkıyordu. Bu tarafa gelecekti. Tercih yapacaktı. Nasip olmadı” diye konuştu. Askerler ve komşuları şehidin baba ocağının bulunduğu binaya dev Türk bayrağı astı.

İZMİRLİ ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un (28) İzmir'in Bergama ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi. Aile, Ömer Yiğit'in şehit haberini alır almaz evlerine Türk bayrağı astı. Şehit askerin, 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçtiği ve bekâr olduğu öğrenildi. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay okulunda öğrenci olduğu kaydedildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un, 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçtiği öğrenildi.

ESKİŞEHİRLİ ŞEHİDE KARDEŞİ, ŞEHİT OLACAĞINI SÖYLEMİŞ

Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) acı haberini Eskişehir'in Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan babası Turhan Gök ve annesi Nurcan Gök'e, eve gelen askeri yetkililer verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. Bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Burak (19) ve Batuhan (7) adlı 2 kardeşinin olduğu belirtildi. Şehidin komşuları, şehidini kardeşi Batuhan'ın bir süre önce Eskişehir'e izne gelen ağabeyi Neşet Gök'e tekrar birliğine dönmemesini istediğini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediğini anlattı.

Batman'da şehit düşen Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, iki kardeşi olduğu öğrenildi.

ISPARTA ŞEHİDİ 1 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Patlamada şehit olan Uzman Çavuş Ali Ekim'in Antalya'da ailesinin yaşadığı eve taziye çadırı kuruldu. Uzman Çavuş Ali Hekim'in şehadet haberi Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan babası Hasan Hekim ile annesi Ayşe Hekim'e ulaştırıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin şehit evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

Ispartalı olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Ali Hekim ve bir ay önce evlendiği eşi Ayşe Hekim... 

2 yıllık uzman çavuş olan Ali Hekim'in 1 ay önce Ayşe Hekim ile hayatını birleştirdiği ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Hekim'in Ali Hekim ile birlikte Batman'da yaşadığı bildirildi. Ali Hekim'in cenazesinin memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

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YORUMLAR 22
  • Misafir 1 dakika önce
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun,Rabbim tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun
  • Misafir 11 dakika önce
    Peygamberimize bizden selam götürün :'(
  • Misafir 13 dakika önce
    Allah rahmet eylesin cennet kuşları
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