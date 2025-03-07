7 Mart Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Portekiz Premier Lig ve Serie A'da birer müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "7 Mart Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 7 Mart 2025 maç takvimi...
Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 7 Mart 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 7 Mart Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SÜPER LİG
20:30 Bodrum FK - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
SERİE A
22:45 Cagliari - Genoa (S Sport Plus)