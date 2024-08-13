7 yaşındaki çocuk balkondan düşerek can verdi: Ailenin feryadı yürekleri dağladı
Samsun'da 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan ailenin feryatları ise yürekleri dağladı.
Giriş: 13.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:43
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Samsun'da balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 7 yaşındaki Mustafa Mohammed Hussein, 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düştü.