70 yaşındaki firari yakalandı!

Aydın’ın Köşk ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 yaşındaki kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA'nın haberine göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile '2313 Sayılı kanuna aykırılık' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. (70) isimli kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.