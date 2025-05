Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı ödül töreni gerçekleşti

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen, usta yazarımız Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 71.’sini, Şimdi Dönecek Dünya (İletişim Yayınları) adlı kitabıyla Burçe Bahadır kazandı.

Bahadır’a ödülünü, İş Kuleleri’nde düzenlenen ve edebiyat, kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törende İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti.

Oğuz Güleç, Burçe Bahadır ve Adnan Bali

DOĞAN HIZLAN ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜN İLK SAHİBİ DERYA SÖNMEZ OLDU

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına bu yıl ilk defa verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de bu törende sahibini buldu. Ödülü kazanan, Öteki Hayvanlar (Sel Yayıncılık) isimli kitabı ile Derya Sönmez oldu.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve 71. Sait Faik Hikâye Armağanı Seçici Kurulu Üyesi Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada, uzun yıllardır iş birliği yaptıkları Darüşşafaka Cemiyetiyle birlikte verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın sadece bir ödülden ibaret olmadığının altını çizdi. Bu yıl ilk defa Seçici Kurul’da yer almanın heyecanını yaşadığını ve ödüllerin her ikisinin de kadın yazarlarımıza gitmesini çok kıymetli bulduğunu söyleyen Bali, Burçe Bahadır ve Derya Sönmez’i tebrik etti.

“HER KİTAP HER OKUYANDA HER OKUNDUĞUNDA AYRI BİR KİTAPTIR”

Bali, okumayla gelen zenginleşmenin bir ifadesi olarak her kitabın her okuyanda her okunduğunda ayrı bir kitap olduğunu belirterek, “Çünkü hayatta bir yolculuk yapıyorsunuz. O kitaptan aldıklarınız, hayatın değişik dilimlerinde de farklı oluyor” dedi.

“HİKÂYE ARMAĞANI, DARÜŞŞAFAKA’DAKİ HER ÇOCUĞUN HİKÂYESİNE DOKUNUYOR”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç de konuşmasında, bugüne dek Haldun Taner’den Fakir Baykurt’a, Oktay Akbal’dan Orhan Kemal’e, Bilge Karasu’dan Selim İleri’ye, Tomris Uyar’dan Füruzan’a pek çok değerli yazarın bu ödülle edebiyat yolculuklarını taçlandırdıklarını söyledi.

REKLAM

“Sait Faik, ‘Bir insanı sevmekle başlar her şey’ demişti. Biz de her şeyin bir çocuğu eğitmekle başladığına inanıyoruz. Bu armağan, Darüşşafaka’daki her çocuğumuzun değişen hikâyesine de dokunuyor. Çünkü Sait Faik’in eserlerinin telif gelirleri, yıllar boyunca Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerimizin aydınlık geleceğine katkıda bulundu” diyen Güleç, bu yıl itibarıyla telif hakları serbest kalmış olmasına rağmen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın önderliğinde pek çok yayınevinin bu mirası yaşatma kararlılığıyla, eserlerden elde edilen geliri vasiyete uygun biçimde Darüşşafaka Cemiyetine aktarmayı sürdürdüğünü belirtti.