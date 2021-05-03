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72 milyon yıllık fosil yeni bir tür olarak kayda geçti

Japon bilim insanları, fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye ait toprak katmanında bulunan ördek gagalı dinozoru yeni bir tür olarak kayda geçti

72 milyon yıllık fosil yeni bir tür olarak kayda geçti
AA

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, amatör fosil toplayıcılarından Kişimoto Şingo, 2004'te Hyogo eyaletinin Awaji Adası'nda kemikler buldu.

72 milyon yıl önceki Geç Kretase dönemine dayanan toprak katmanındaki fosilleşmiş kemikleri, Hokkaido Üniversitesinden Prof. Kobayaşi Yoshitsugu öncülündeki ekip analiz etti.

Yıllar süren analiz sonucunda fosilleşmiş kemiklerin Hadrosauridae türünde ördek gagalı otobur bir dinozora ait olduğu tespit edildi.

TÜRÜNÜN İLK KEŞFİ

8 metre uzunluğa ve 4-6 ton ağırlığa sahip olduğu hesaplanan dinozor keşfinin türünün ilk keşfi olduğu kaydedildi.

Dinozora bilimsel olarak Yamatosaurus izanagii ismi verildi.

İzanagii isminin Awaji Adası'yla bağlantılı Japon masallarında bahsedilen bir ilah olduğu açıklandı.

Keşif sürecine ait detaylı çalışmalar, Scientific Reports isimli İngiliz bilim dergisinde yayımlandı.

Fosilleşmiş kemiklerin ay ortasında Hyogo eyaletindeki bir müzede sergileneceği kaydedildi.

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