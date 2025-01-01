73/c trafik cezası nedir? 2025 yılında 73/c trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu?
Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanan yasal yaptırımlar olan trafik cezaları, her yıl 'yeniden değerleme oranı'na göre güncellenir. 2025 yılında söz konusu oran yüzde 43,93 olarak belirlendi ve böylece 73/c trafik cezası tutarı netleşti. Peki, 2025 yılında 73/c trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...
2025 yılının gelmesiyle beraber milyonlarca sürücü, yeni yılda uygulanacak trafik ceza tutarlarını araştırıyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle trafik cezaları da netleşti. Peki, 73/c trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2025 73/c trafik cezası tutarı...
73/C TRAFİK CEZASI NEDİR?
73/c cezası; seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere verilen ceza türüdür.
2025 YILINDA 73/C TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?
2025 yılında, 73/c trafik cezası 2 bin 167 TL olarak uygulanıyor.