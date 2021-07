Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes kentinde devam ediyor. Cannes Film Festivali ikinci gününde Everything Went Fine, The Velvet Underground ve Jane By Charlotte filmlerinin gösterimleri yapılırken dünyaca isimler kırmızı halı görünümleriyle ilgi gördü.