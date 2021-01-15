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HaberlerGündem3. SayfaKIZI İÇİN! Son dakika: Engelli kızını döven kocasını öldürdü
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Engelli kızını döven kocasını bıçakla öldürdü!

Ankara'da eşi Ali Akgün'ü (80) bıçaklayarak öldüren Nimet Akgün'ün (75) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Akgün'ün, "Bana ve kızıma şiddet uyguluyordu, dayanamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi

KIZI İÇİN! Son dakika: Engelli kızını döven kocasını öldürdü
Engelli kızını döven kocasını bıçakla öldürdü!
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DHA

Ankara'da, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta meydana gelen olayda Nimet Akgün (75),kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün (80) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali Akgün'ü bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğü belirlendi.

"SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"

DHA'da yer alan habere göre Nimet Akgün gözaltına alınarak, engelli kızı Nurgül Akgün (50) ile birlikte karakola götürüldü. Anne ve kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Nimet Akgün'ün, "Bana ve kızıma sürekli şiddet uyguluyordu. Ben de dayanamadım öldürdüm" dediği öğrenildi.

MUHTAR: EŞİNİN ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLÜYORDU

Mahalle Muhtarı Seher Erdem ise, "Öldüren teyzemiz bana sürekli gelirdi. Eviyle ilgili maddi açıdan sıkıntılar yaşadığını ve yemek yapamadığını söylerdi. Biz de ona belediyeden yemek yardımı alıyorduk. Engelli bir kızı vardı. Sürekli beraber gezerlerdi. Kızın herhangi bir saldırganlığı yoktu.

"ENGELLİ KIZINI ÇOK DÖVÜYORDU"

Sokakta herhangi bir şiddete şahit olmadık; ama teyzenin anlattığına göre eşi evde kendilerine şiddet uyguluyordu. Teyzemiz, eşinin daha çok kızını dövdüğünü söylüyordu." ifadelerini kullandı.

"EVDEN SÜREKLİ YÜKSEK SESLER GELİYORDU"

Apartman yöneticisi Ali Şimşek ise aile ile yaklaşık 20 yıldır komşu olduklarını belirterek, "Ailenin evinden çoğu zaman yüksek sesler geliyordu" dedi.

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