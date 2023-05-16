Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun Jeanne du Barry filmiyle açılacak 76. Cannes Film Festivali, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

Östlund, 2017'de Kare ve geçen yıl Hüzün Üçgeni filmleri ile Altın Palmiye ödülü aldı.

Ana yarışmada yarışacak filmler arasında, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner'ın Club Zero ve İtalyan yönetmen Alice Rohrwacher'in La Chimera de bulunuyor.

Festival süresince Cannes kentine 120 bin kişinin gelmesi beklenirken, festival alanında 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.

Fransa'da yürürlüğe giren emeklilik reformunun neden olduğu siyasi krizin, Cannes Film Festivali'ne etkisi olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

18 KARATLIK ALTIN PALMİYE'NİN YAPIMI 7 ZANAATKARIN 40 SAATİNİ ALIYOR

İlk olarak 1-20 Eylül 1939'da düzenlemesi planlanan Cannes Film Festivali, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle o yıl iptal edildi. Savaşın ardından ilk Cannes Film Festivali 1946'da düzenlendi, 1954'e kadar festivale katılan en iyi yönetmenlere festivalin 'Büyük Ödül'ü takdim edildi.

Festivalin sembolü haline gelen Altın Palmiye ödülü, ilk olarak 1955'te Amerikalı yönetmen Delbert Mann'ın romantik drama türündeki Marty isimli filmine verildi.

El yapımı olan 19 yapraklı Altın Palmiye, İsviçre'nin Cenevre kentinde ünlü saat ve mücevher üreticisi Chopard tarafından üretiliyor. 18 karatlık Altın Palmiye'nin yapımı, 7 zanaatkarın 40 saatini alıyor.

Altın Palmiye ödülü, Cannes kentinin armasındaki palmiyeyi temsil ediyor.

Türkiye, ilk defa bu ödülü 1982'de Yılmaz Güney'in Yol filmiyle alırken, 2014 yılında da Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi Altın Palmiye'ye layık görüldü.