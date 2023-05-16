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76. Cannes Film Festivali başlıyor

Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali'nde, aralarında Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin de yer aldığı 21 film, Altın Palmiye için yarışacak

76. Cannes Film Festivali başlıyor
AA

Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun Jeanne du Barry filmiyle açılacak 76. Cannes Film Festivali, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

JÜRİ BAŞKANI RUBEN ÖSTLUND

Bu yıl, İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor.

Östlund, 2017'de Kare ve geçen yıl Hüzün Üçgeni filmleri ile Altın Palmiye ödülü aldı.

21 FİLM ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK

Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, Altın Palmiye için yarışan 21 filmin arasında yer alıyor.

Ana yarışmada yarışacak filmler arasında, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner'ın Club Zero ve İtalyan yönetmen Alice Rohrwacher'in La Chimera de bulunuyor.

EMEKLİLİK REFORMU KARŞITLARININ FESTİVALİN IŞIKLARINI SÖNDÜRME TEHDİDİ

Fransa'da yürürlüğe giren emeklilik reformunun neden olduğu siyasi krizin, Cannes Film Festivali'ne etkisi olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Reforma karşı çıkan Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, geçen ay, Cannes Film Festivali'nin elektriğini kesmekle tehdit etti.

Festival süresince Cannes kentine 120 bin kişinin gelmesi beklenirken, festival alanında 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.

18 KARATLIK ALTIN PALMİYE'NİN YAPIMI 7 ZANAATKARIN 40 SAATİNİ ALIYOR

İlk olarak 1-20 Eylül 1939'da düzenlemesi planlanan Cannes Film Festivali, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle o yıl iptal edildi. Savaşın ardından ilk Cannes Film Festivali 1946'da düzenlendi, 1954'e kadar festivale katılan en iyi yönetmenlere festivalin 'Büyük Ödül'ü takdim edildi.

Festivalin sembolü haline gelen Altın Palmiye ödülü, ilk olarak 1955'te Amerikalı yönetmen Delbert Mann'ın romantik drama türündeki Marty isimli filmine verildi.

El yapımı olan 19 yapraklı Altın Palmiye, İsviçre'nin Cenevre kentinde ünlü saat ve mücevher üreticisi Chopard tarafından üretiliyor. 18 karatlık Altın Palmiye'nin yapımı, 7 zanaatkarın 40 saatini alıyor.

Altın Palmiye ödülü, Cannes kentinin armasındaki palmiyeyi temsil ediyor.

Türkiye, ilk defa bu ödülü 1982'de Yılmaz Güney'in Yol filmiyle alırken, 2014 yılında da Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi Altın Palmiye'ye layık görüldü.

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