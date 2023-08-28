76 yaşındaki adam 74 yaşındaki karısını öldürdü

Adana’da 76 yaşındaki şahıs, 74 yaşındaki karısını tabancayla vurduktan sonra adliyeye giderek polise teslim oldu. Polis ekipleri eve gittiklerinde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah S. (76), tartıştığı karısı Naile Sarı’yı (74) tabanca ile sırtından vurdu. Ardından evden çıkan Abdullah S., adliyeye giderek görevli polise olayı anlatıp teslim oldu. Karısını vurduğu tabancayı da polise teslim eden yaşlı adam gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayın gerçekleştiği adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, içeri girmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren ekipler, kanlar içerisinde yatan yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Naile Sarı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli kocanın emniyetteki sorgusu devam ediyor.